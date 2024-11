Pixel Show: maior evento de criatividade da América Latina chega ao DF

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Ao longo de três dias, Brasília estará imersa em palestras, exposições, games e muita inovação. Com a promessa de oferecer uma experiência inédita, a capital receberá o Pixel Show, considerado o maior festival de criatividade da América Latina. Entre os dias 22 e 24 de novembro, a Arena BRB Mané Garrincha contará com uma programação com renomados artistas e designers internacionais. A expectativa é receber um público de 30 mil pessoas, aproximadamente.

"O Pixel Show nasceu em 2005, quando meu irmão Allan [Szacher] voltou ao Brasil após dois anos morando na Austrália. Ele compartilhou comigo tudo o que viu e viveu lá, incluindo eventos incríveis de arte e criatividade que não existiam por aqui. Inspirados por essas experiências, decidimos criar algo único para o público brasileiro", conta Simon Szacher, idealizador da iniciativa.

O curador do evento indica que, a partir desse insight, ele e Allan embarcaram na aventura de realizar a primeira edição do Pixel Show no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, para um público de 300 pessoas. “Logo no primeiro ano, recebemos pessoas de várias partes do Brasil, todas apaixonadas por arte, design e criatividade”, informa. O projeto obteve êxito logo no início da sua caminhada. De acordo com Simon, nos anos seguintes, o evento cresceu rapidamente.

Já na segunda edição, o Pixel Show dobrou de tamanho e, na sequência, já contava com 700 participantes. Na quarta edição, em 2008, houve a necessidade de realizar uma mudança para o Memorial da América Latina, onde foi aberta a feira para o público em geral, com acesso gratuito a diversas atrações e atividades. A conferência atraiu 900 pessoas, enquanto a feira recebeu quatro mil visitantes. Para Simon, esse momento foi um marco que consolidou a iniciativa no cenário criativo.

Divulgação/Pixel Show (foto: Simon e Allan Szacher, idealizadores do Pixel Show)



De 2009 a 2019, o Pixel Show contou com outras estratégias de expansão, chegando a atingir 5,5 mil participantes e mais de 52 mil visitantes, em uma única edição. “Durante a pandemia, não paramos – adaptamos o evento para o formato 100% on-line, atingindo pessoas em mais de 70 países e ultrapassando 100 mil participantes. Em 2022, voltamos ao presencial na ARCA, com 2 mil pessoas na conferência e mais de 50 mil visitantes nas atividades gratuitas”, explica.

O criador do Pixel Show conta, ainda, que o evento sempre teve sua edição nacional em São Paulo, mas ele também buscou outros locais para a sua realização, como nas cidades de Porto Alegre, Recife e Salvador. “Hoje, sinto um orgulho enorme ao olhar para a trajetória desse festival, que começou como um sonho e se tornou um dos maiores eventos de criatividade do Brasil, promovendo a economia criativa e inspirando milhares de profissionais e entusiastas”, celebra.

Primeira edição na capital

Em Brasília, o evento conta com uma programação completa com palestras de grandes especialistas na cena artística global. Entre os convidados, estarão presentes a australiana Gemma O’Brien, reconhecida internacionalmente por seu trabalho de tipografia experimental e ilustração; Felipe Grimaldi, designer gráfico, professor, letrista, artista visual, comunicador digital e muralista; e Orkut Buyukkokten, engenheiro de software visionário, criador da rede social que levou o nome dele.

Estarão presentes, ainda, David Carson, designer gráfico e ex-surfista, considerado um dos criativos mais influentes da década de 1990; e Jordan Soles, vice-presidente de Desenvolvimento Tecnológico da Rodeo FX, empresa canadense de efeitos visuais para cinema, televisão e publicidade, famosa por ter sido a criadora de efeitos para a série Game of Thrones.

"É a primeira edição do Pixel Show em Brasília, e estamos muito animados! Estamos trabalhando intensamente para que o evento seja um grande sucesso, estabelecendo a capital como um novo ponto anual de encontro para todos que buscam arte e criatividade. Nossa expectativa é atrair pessoas de várias cidades e estados, e até do exterior, para vivenciar e se inspirar com a experiência única do Pixel Show, que celebra sua 19ª edição nacional." Informa Simon Szacher

Divulgação/Pixel Show (foto: Simon Szacher destaca que o Pixel Show se tornou um dos maiores eventos de criatividade do Brasil)

A extensa programação também oferecerá ao público acesso gratuito a uma série de atividades interativas e expositivas, como a feira de expositores, Sharp Talks e a arena multiuso com shows e apresentações. Além disso, segundo o curador, Brasília contará com uma grande novidade do festival: o oferecimento de workshops gratuitos.

Na prática, as sessões serão ministradas por artistas e designers de renome. Com capacidade para até 40 participantes por sessão, os workshops abrangem temas como ilustração, animação, design gráfico e pixel art, garantindo espaço para que iniciantes e profissionais experimentem e aperfeiçoem novas técnicas.

"Os participantes da Conferência terão prioridade no acesso, mas, caso ainda haja vagas, o público geral poderá participar por ordem de chegada. Nesta edição, apenas a Conferência é uma atividade paga, reforçando nosso compromisso de tornar o festival acessível para todos que desejam mergulhar no universo da criatividade", contextualiza.

Outro destaque do festival é a área de experiências tecnológicas, onde os visitantes podem explorar instalações de realidade estendida (XR), simuladores e outras ferramentas inovadoras. Essa área convida o público a interagir com o que há de mais recente em tecnologia imersiva, oferecendo uma oportunidade única de experimentar novas dimensões de interatividade. A proposta é promover uma imersão total que combina aprendizado e entretenimento, com atividades abertas a todos.

Além disso, o evento conta com o Espaço Makers, uma plataforma para criadores independentes e artistas urbanos exporem e comercializarem suas obras, que vão desde esculturas e ilustrações até objetos de design. Simon enxerga que a estratégia adotada pelo Pixel Show, fomentando a inovação, o networking e o mundo dos negócios por meio do festival, é fundamental para construir um ambiente onde o público possa participar ativamente.

Na visão do empreendedor, a iniciativa permite uma troca de conhecimentos, desenvolvimento de mercado e abertura de oportunidades para novos negócios e conexões. "Esses encontros, entre pessoas e empresas, oferecem um espaço rico para trocas de ideias e experiências que deixam marcas duradouras nos participantes. No Pixel Show, costumamos dizer que quem participa sai transformado, seja por pequenas inspirações que motivam novos hobbies e técnicas, ou até mesmo por decisões maiores, como mudanças de carreira ou criação de novos negócios", ressalta.

Outra característica que os irmãos Simon e Allan buscaram inserir na experiência do Pixel Show diz respeito ao abastecimento do mercado da economia criativa por meio de cada uma de suas atividades e atrações, pensadas para inspirar e expandir o conhecimento e a criatividade dos participantes. Desde as palestras da Conferência e os Sharp Talks na Arena Open até o desfile de cosplay, o festival de filmes e animações, as experiências XR, simuladores, oficinas, live-arts e a feira de expositores.

“Cada detalhe é cuidadosamente selecionado pelo nosso time de curadoria para deixar um legado positivo para as atuais e futuras gerações. Esse compromisso com a diversidade e inclusão é o que nos leva a tornar o festival acessível a todos os públicos, de todas as idades, origens e interesses, porque acreditamos que quando unimos mentes criativas, novas ideias e oportunidades sempre surgem”, indica.

A cada edição, Simon pontua que o Pixel Show apresenta novidades que abrangem diversas áreas, promovendo um espaço onde todos podem se inspirar, aprender e contribuir com o mercado criativo. Ao adquirir novos insights, vivenciar experiências inovadoras, participar de oficinas ou simplesmente trocar ideias, os participantes muitas vezes experimentam o que os fundadores intitulam de "faíscas criativas" – aqueles momentos de "Eureka!" que podem dar origem a novos projetos, negócios, parcerias e até mesmo relações pessoais duradouras.

“Acredito que Brasília vai se transformar na ‘capital da criatividade’ durante esses dias, com um público altamente engajado e inspirador, que movimentará a cidade com muita troca de ideias, turismo e economia vibrante. O evento será uma verdadeira celebração do processo criativo e da expressão visual, onde produtos e serviços ganham vida em um ambiente totalmente imersivo e inovador”, destaca.

Allan Szacher trouxe a inspiração do Pixel Show após dois anos morando na Austrália (foto: Divulgação/Pixel Show)

Para quem deseja uma imersão mais completa, o Pixel Show disponibiliza duas categorias de ingressos pagos para acesso às conferências e outras experiências exclusivas. O ingresso Basic, com valor a partir de R$ 82,50, dá direito ao acesso às conferências, entrada na feira, experiências interativas, Sharp Talks e workshops, além das gravações das palestras ocorridas durante o Pixel Show Brasília que estarão disponíveis em até 15 dias após o evento.

Já o ingresso Black, com valor a partir de R$500, oferece acesso completo ao conteúdo do festival, com prioridade nos workshops, fastpass para as atividades, um vale cerveja e acesso às gravações das palestras do evento em Brasília e de todas as edições anteriores.

Serviço



Festival Internacional de Criatividade Pixel Show 2024 – 19ª Edição

Data: 22 a 24 de novembro, das 09h às 21h

Local: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

Mais informações: pixelshow.co