Entrevista exclusiva com o colégio Pódion destaca diferenciais da instituição no DF

Com mais de duas décadas de atuação, o colégio Pódion surgiu em Brasília com a premissa de ser um dos cursos preparatórios mais reconhecidos do Brasil.

Com a expansão da sua atuação, atualmente a instituição forma de estudantes desde o ensino fundamental I — segmento recentemente implementado na unidade da Asa Norte (SGAN 913) — até o ensino médio.

Como a missão de oferecer um ensino de excelência, o Pódion busca formar o caráter dos seus alunos, desenvolvendo um espírito de luta para que eles não abandonem os seus sonhos e ideais. Além disso, a instituição busca potencializar a geração de profissionais de qualidade.

Confira a entrevista exclusiva com George Wesley Barbalho Gonçalves, diretor-geral do colégio Pódion e César Berçott, diretor do ensino fundamental I: