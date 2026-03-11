Carros seminovos serão vendidos a R$ 40 mil no Feirão da Primeira Mão Outlet

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

O mercado de veículos seminovos e usados no Brasil encerrou 2025 com um desempenho histórico. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o setor comercializou 18.508.929 unidades ao longo do ano, estabelecendo o recorde histórico absoluto desde o início da série, em 2011.

Navegando neste mercado aquecido, o Grupo Saga promove um feirão inédito em Brasília: serão oferecidos à população 15 veículos no valor de R$ 40 mil. O evento ocorrerá na Primeira Mão Outlet, localizado no SIA Trecho 1, neste sábado (14), a partir das 08h. “Esse é aquele tipo de campanha que fala direto com o bolso e com a decisão do cliente. São unidades limitadas, preço marcante e uma proposta comercial muito forte para o mercado”, informa Gabriel Silva, gerente da unidade.

De acordo com o executivo, a expectativa é que as vendas aconteçam rapidamente, visto que essa oferta desperta a atenção imediata da população. “Então, a orientação é clara: gostou do carro, é hora de aproveitar e fechar”, acrescenta. O gerente informa que a loja é reconhecida por suas iniciativas de vendas. Mensalmente, são vendidos mais de mil carros na capital por meio das 12 lojas da Primeira Mão. Segundo ele, trata-se do maior estoque de seminovos do Distrito Federal.

“Esse feirão foi criado para mostrar que ainda é possível comprar com segurança e preço justo. Na Primeira Mão Outlet, selecionamos 15 veículos por R$ 40 mil em uma ação realmente limitada. É uma oportunidade inédita em Brasília, com o respaldo de uma marca sólida do Grupo Saga. Nosso compromisso é facilitar a jornada de quem busca um seminovo confiável e acessível”, ressalta João Junior, diretor geral da Primeira Mão Brasília

A marca Primeira Mão tem uma divisão chamada Outlet onde há veículos ainda mais acessíveis ao público, a partir de R$ 35 mil reais. O objetivo principal é tornar mais prático e seguro a busca por usados com laudo cautelar e seguro de um ano em algumas unidades. Em Brasília, há duas unidades com o formato Outlet – uma no SIA, onde será realizado o feirão; e outra em Ceilândia, em frente ao JK Shopping, com o maior estoque de seminovos.











A unidade de Ceilândia foi, inclusive, inaugurada recentemente trazendo um dos maiores estoques de seminovos. Com mais de 1.500 veículos disponíveis, a loja oferece carros com procedência comprovada, revisados e com garantia. O atendimento inclui opções de financiamento facilitado, com análise e aprovação rápidas, buscando ampliar o acesso dos clientes à compra do veículo. Segundo a marca, os preços praticados estão entre os mais competitivos da região, em muitos casos abaixo da tabela FIPE, aliando variedade, qualidade e condições atrativas para quem procura trocar ou adquirir um carro.









Com os preços dos veículos 0 km cada vez mais elevados, muitos consumidores passaram a olhar com mais atenção para o mercado de seminovos e usados. Quando contam com procedência e histórico confiável, esses modelos se tornam uma alternativa atrativa para quem busca segurança, qualidade e um preço mais acessível.