Mega Feirão da Primeira Mão aquece o DF com a venda mais de mil seminovos

Apresentado por

- (crédito: )

Em um cenário de juros, orçamento familiar e busca por mobilidade mais acessível, os veículos seminovos seguem ganhando espaço na preferência dos consumidores brasileiros. A combinação entre preços mais competitivos, menor desvalorização em comparação aos modelos zero-quilômetro e maior oferta de opções tem impulsionado o mercado, tornando os feirões uma vitrine importante para compradores e vendedores.

Esses eventos reúnem diferentes marcas e categorias de veículos em um mesmo espaço, facilitando a comparação de ofertas e concentrando condições comerciais que costumam atrair a atenção de quem planeja trocar ou adquirir um automóvel. Ciente da relevância dessas iniciativas, a Primeira Mão Seminovos – do Grupo Saga – realiza, entre os dias 19 e 21 de junho, o evento “Mega Feirão”.

(foto: )

“O mercado de seminovos em Brasília cresceu muito nos últimos anos, e a Primeira Mão acompanhou esse movimento não apenas em volume, mas em qualidade de atendimento e confiança. Hoje somos a maior referência em seminovos do Distrito Federal porque o consumidor reconhece que aqui ele encontra procedência real, garantia de verdade e condições que fazem sentido para o bolso dele”, indica João Junior, diretor regional.

Com mais de 1.500 veículos disponíveis e condições diferenciadas para quem deseja comprar ou trocar de automóvel, a iniciativa acontece simultaneamente em diversas unidades da rede, com o centro das operações no Park Sul. “Temos as melhores condições de financiamento do mercado e um time preparado para ajudar cada cliente a fazer o melhor negócio da vida dele. Não é só um evento de vendas. É um compromisso com Brasília”, acrescenta.

A empresa destaca preços que podem chegar a até R$ 30 mil abaixo dos valores de referência da Tabela Fipe, ampliando as opções para quem procura economia na hora da compra. Entre os diferenciais, o público também terá taxas de financiamento a partir de 0%, sujeitas às condições de crédito e campanhas vigentes, além de garantia de até dois anos para determinados veículos. O jornalista Clayton Sousa, com mais de 12 anos de atuação na indústria automotiva, celebra a ação da Primeira Mão.

(foto: )

“Eventos, como o Mega Feirão da Primeira Mão, são uma ótima oportunidade para o cliente comparar, no mesmo lugar, veículos de vários modelos e marcas, inclusive com a possibilidade de fazer um test-drive. Sem falar nas condições que, realmente, surpreendem em relação ao que a gente encontra na concorrência”, destaca.

A percepção de Clayton é que, com as constantes altas nos preços dos veículos 0km, os seminovos se tornaram uma alternativa ainda mais viável para o bolso do consumidor. "Quanto mais o mercado evolui e mais veículos novos chegam às ruas, mais oportunidades surgem no segmento de seminovos", avalia. Para ele, o consumidor brasileiro passa a ter acesso a veículos cada vez mais modernos e com melhor relação custo-benefício.

Ao acompanhar de perto os principais movimentos da indústria automotiva, no Brasil e no exterior, Clayton observa uma transformação acelerada do setor. “Tenho a oportunidade de acompanhar de perto os principais movimentos da indústria automotiva, no Brasil e no exterior. Hoje, vemos uma transformação muito acelerada, principalmente impulsionada pelas marcas chinesas investindo fortemente em tecnologia e eletrificação”, indica.

(foto: )

Mercado aquecido

No começo deste ano, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) indicou um forte avanço do segmento de seminovos no mercado automotivo brasileiro. De acordo com os dados, os veículos com até três anos de uso registraram crescimento de 27,9% nas vendas durante o primeiro trimestre de 2026, desempenho significativamente superior ao observado em outros segmentos do setor.

O resultado acompanha uma mudança no perfil do consumidor brasileiro. Pesquisa realizada pela Webmotors entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, aponta uma mudança significativa na hora de comprar um veículo. De acordo com o levantamento, 68% dos entrevistados pretendem optar por automóveis seminovos, enquanto apenas 15% demonstram preferência por modelos zero-quilômetro.

(foto: )

A tendência é reforçada por outro estudo que ganhou destaque no setor automotivo, onde o preço médio real de venda de veículos zero-quilômetro no país alcançou R$ 157.785, enquanto os seminovos – com um a três anos de uso – apresentaram preço médio de R$ 89.654. Os dados foram apresentados pela MegaDealer e pela Auto Avaliar.

Outro ponto observado no levantamento é o melhor custo-benefício oferecido pelos seminovos em relação aos equipamentos disponíveis. Com o mesmo orçamento, consumidores conseguem adquirir modelos mais completos, equipados com recursos de tecnologia, conforto e segurança que, muitas vezes, não estão presentes em veículos zero-quilômetro de entrada.