"Tá na Mão" Seminovos: a maior feira do Centro-Oeste para trocar de carro

Uma oportunidade inédita para quem precisa trocar de carro, a PrimeiraMão by Saga, plataforma de negociação de seminovos, traz para Brasília o maior feirão do Centro-Oeste do País: o Mega Feirão “Tá na Mão”, com condições imperdíveis para quem deseja vender seu usado, trocar de carro ou adquirir seu seminovo.

Com um estoque de mais de mil carros, de diferentes marcas e modelos, a empresa espera atender aos gostos e desejos de diferentes públicos. Com tantas opções, fica mais fácil ter o carro ideal para cada cliente.

Para sair dirigindo

Um dos diferenciais do Feirão será o lote exclusivo de carros seminovos, que permite ao cliente sair dirigindo seu novo sonho dentro de 24h após a aquisição. É rápido, fácil, sem nenhum tipo de burocracia.

Além disso, todos os veículos agenciados pela PrimeiraMão by Saga, são examinados por uma equipe especializada e submetidos a uma avaliação minuciosa, a fim de garantir a qualidade para os próximos proprietários. A PrimeiraMão confia tanto nesse sistema de avaliação, que ainda oferece um ano de garantia do Grupo Saga para todos os carros. É certeza de um bom negócio, sem dor de cabeça.

O preço é de mão beijada

Além de todas as vantagens, os preços também estão dando uma mãozinha extra para quem quer trocar de carro: todos os seminovos têm o valor de nota fiscal de compra. Enquanto circulam pelo Feirão, os compradores poderão visualizar as notas fiscais de cada veículo coladas no painel do carro. Da forma mais transparente possível.

E para que pensa que acabou, que nada! O cliente do Mega Feirão ainda pode ter um bônus de até R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). É uma vantagem atrás da outra.

O Mega Feirão

O Feirão vai acontecer nos dias 21 a 23 de junho, no Park Sul, no Distrito Federal, e promete ser a maior chance do Centro-Oeste para quem quer trocar de carro com vantagens exclusivas.

Todos são bem-vindos ao evento. Mas é necessário confirmar presença, para que a equipe consiga atender bem a todos. Para mais informações acesse o site ou entre em contato com os vendedores:

Não perca essa chance única e garanta seu seminovo com as vantagens que só a PrimeiraMão by Saga oferece.