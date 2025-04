Primeira Mão realiza feirão de seminovos com condições especiais para o DF

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Os carros seminovos se consolidaram como uma alternativa para quem busca economia e praticidade sem abrir mão da qualidade. Comprar um veículo com poucos anos de uso tem se mostrado uma escolha vantajosa, tanto no valor de aquisição quanto na possibilidade de acesso a modelos mais completos por um preço mais acessível. Diante disso, a Primeira Mão promoverá a segunda edição de 2025 do Mega Feirão Primeira Mão Seminovos.

(foto: )

Os clientes poderão contar com taxa a partir de 0% em um estoque exclusivo de veículos selecionados para o evento; até 100% da Tabela Fipe no usado, em caso de troca;e, ainda, dois anos de garantia no veículo adquirido. O evento ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de abril, no Complexo Saga, localizado no Park Sul, a partir das 08h.

De acordo com a Primeira Mão, com a projeção de aumento dos juros, o mercado seminovo tem sido uma ótima oportunidade para o cliente trocar de carro com um custo benefício melhor do que o do 0km, já que este já possui a desvalorização ao retirar da loja.

"Sem mencionar que a Primeira Mão conta com o maior estoque de seminovos da Região do Centro-Oeste com mais de 800 veículos a pronta entrega com certificados de qualidade" João Junior, director-geral da Primeira Mão.

João indica que trata-se de uma ótima oportunidade para o cliente, que ainda está um pouco indeciso, conhecer vários modelos de marcas diferentes, em um único lugar, além das ofertas exclusivas para já sair de seminovo com quilometragem baixa e garantia."O Grupo Saga realmente entende de carro e sabe como trazer a melhor condição", complementa.

(foto: )

Além da unidade no Park Sul, a Primeira Mão conta com mais 11 operações espalhadas em Brasília:

- Taguatinga

- Cidade do Automóvel

- Gama

- Container (SIA Trecho 2)

- SADIF (SIA Trecho 1, ao lado da Fiat)

- Colorado

- Jardim Botânico

- Asa Norte

- Valparaíso

- Águas Lindas Shopping

- Atacado

Para mais informações, entre em contato no WhatsApp: (61) 3181-0867.