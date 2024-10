Reserva Jardim Botânico anuncia primeiros edifícios residenciais em campanha estrelada por Rodrigo Hilbert

Apresentado por

O Reserva Jardim Botânico chega para transformar a região do Jardim Botânico, uma extensão natural do Lago Sul, oferecendo uma alternativa ideal para quem busca se conectar com a natureza, a tranquilidade e o prazer genuíno de viver com liberdade. Localizado em uma das regiões mais prestigiadas de Brasília e a menos de 5 minutos da Ponte JK, esse novo bairro, 100% planejado, contará com uma reserva natural permanente como vizinha, permitindo que os moradores façam parte de uma comunidade exclusiva. Com edificações de 4 a 6 pavimentos e lazer premium em condomínio fechado, o empreendimento irá unir sofisticação, conforto e uma conexão única com a natureza de forma inédita na capital federal.

Para reforçar esse conceito, o Reserva Jardim Botânico lança uma campanha estrelada por Rodrigo Hilbert, um ícone conhecido por sua forte ligação com a natureza e um estilo de vida sustentável, refletindo perfeitamente os valores do projeto.

Wesley Alcântara, diretor de marketing do Reserva Jardim Botânico, destaca a escolha de Rodrigo Hilbert como um reflexo natural dos valores do empreendimento. “Rodrigo representa, de maneira genuína, o estilo de vida que queremos promover no Reserva Jardim Botânico: uma vida conectada à natureza, com simplicidade em sua forma mais pura. Sua imagem transmite autenticidade e uma relação verdadeira com o meio ambiente, completamente alinhada com o conceito do projeto", explica.

Lançamento: descubra os detalhes do evento exclusivo

Em novembro, o Reserva Jardim Botânico abrirá suas portas para um evento exclusivo para convidados que se cadastrarem com os consultores imobiliários credenciados. O lançamento dos dois primeiros condomínios de edifícios residenciais promete encantar os presentes com uma experiência imersiva e sofisticada, incluindo um buffet assinado pelo renomado chef Marcelo Petrarca, do restaurante Bloco C.

“Para nós, que estamos trabalhando nesse projeto há quase 15 anos, é uma honra finalmente ver o lançamento dos primeiros edifícios residenciais em um local que será cercado por uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Estamos comprometidos com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, e é gratificante ver essa visão se concretizando”, afirma o professor Jandson Queiroz, arquiteto e urbanista do bairro.

Os apartamentos que serão lançados incluem opções que variam de 3 a 4 suítes, além de unidades especiais, como prime, penthouses (coberturas) e townhouses (apartamentos em estilo de casa). Todos esses imóveis serão verdadeiras ilhas imersas no verde, com vistas deslumbrantes para a natureza, inseridos em condomínios fechados, projetados para oferecer um estilo de vida exclusivo, com áreas de lazer premium. Essa concepção reflete o compromisso do Reserva Jardim Botânico com o bem-estar e a qualidade de vida de seus moradores, promovendo uma harmonia entre modernidade e natureza.

Apartamentos de 3 ou 4 suítes (134 m² - 193 m²)

Townhouses (205 m² a 847 m²)

Coberturas penthouses (267 m² - 414 m²)

Além disso, o evento contará com salas de imersão tecnológica que proporcionarão uma experiência única aos visitantes. “Essas salas foram projetadas para contar a história do Reserva Jardim Botânico, seu compromisso com rigorosas exigências ambientais e sua integração com a natureza, permitindo que os visitantes tenham uma visão abrangente do conceito por trás do empreendimento”, explica Wesley Alcântara. Essa vivência sensorial permitirá que os convidados sintam a essência do que o Reserva Jardim Botânico representa: um espaço que valoriza a sustentabilidade e o contato com o meio ambiente.

Durante o evento, os convidados poderão conhecer as três unidades decoradas: um apartamento com 3 suítes, um com 4 suítes e uma encantadora townhouse, todas meticulosamente projetadas para evidenciar as características exclusivas e o estilo de vida singular que o Reserva Jardim Botânico oferece.

“Desenvolver o projeto dessas unidades decoradas foi uma experiência incrível. A vista para a exuberante área verde torna cada espaço único e singular, criando uma atmosfera que se destaca”, compartilha Carol Nathair, da Liê Arquitetas, responsável pelo projeto dos espaços decorados. “Tive a oportunidade de trabalhar com plantas excepcionais e explorar as infinitas possibilidades que esse cenário proporciona, garantindo que cada detalhe reflita a harmonia entre modernidade e natureza.”

Não perca a chance de viver essa experiência

O evento de lançamento será aberto aos convidados e interessados. Para participar, basta se cadastrar pelo site oficial do Reserva Jardim Botânico: reservajardimbotanico.com e agendar com um de nossos consultores. Ao realizar o cadastro, você será atendido por consultores especializados, que estarão à disposição, para fornecer todas as informações sobre esse empreendimento inovador.

Acompanhe também as novidades em primeira mão no Instagram: @reservajardimbotanico. Essa é uma oportunidade única de conhecer o que o Reserva Jardim Botânico tem a oferecer.