Reserva Jardim Botânico é um sucesso: 90% das unidades vendidas em apenas 24 horas

(crédito: Divulgação/Reserva Jardim Botânico)

No último sábado, 23 de novembro, o aguardado lançamento do Reserva Jardim Botânico marcou um novo capítulo no mercado imobiliário de Brasília. Com a apresentação dos dois primeiros empreendimentos residenciais, Valle das Orquídeas e Valle dos Ipês, o projeto alcançou resultados impressionantes: 90% das unidades vendidas em 24 horas.

O sucesso foi tão expressivo que o evento, ao contrário do habitual, não foi aberto ao público geral. Devido à alta procura durante o pré-lançamento, foi necessário realizar a apresentação em um formato exclusivo, pensado para acomodar com elegância e conforto todos os convidados. A abertura oficial proporcionou uma experiência sofisticada, com salas de imersão tecnológica que destacaram a visão inovadora do bairro 100% planejado.

A alta demanda reafirma o diferencial do Reserva Jardim Botânico, que combina sofisticação, inovação e uma profunda conexão com a natureza. Esse resultado consolida o empreendimento como um marco no mercado imobiliário da capital, evidenciando a força de seu conceito e a receptividade entusiasmada do público.

Um marco de inovação e planejamento



Wesley Alcântara, Diretor de Marketing da Base Incorporações, destaca que o sucesso do projeto é fruto da dedicação e sintonia entre estratégia e execução:

“Uma estratégia só se torna eficaz quando é colocada em prática com excelência. Nosso compromisso foi ir além, transformando planejamento em realização, sempre com o propósito de entregar algo verdadeiramente único.

Nosso objetivo sempre foi criar um lugar que trouxesse a verdadeira essência de viver bem: onde o luxo é a simplicidade de respirar fundo, ouvir os pássaros e encontrar, em casa, um refúgio que abraça a alma e renova os sentidos. Queríamos algo que conectasse as pessoas à natureza e ao que realmente importa.”

Localizado a menos de 5 minutos da Ponte JK, o empreendimento é vizinho a uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), unindo a serenidade da vida em contato com o verde à conveniência de uma localização privilegiada.

Um marco histórico para o mercado imobiliário

Elton Santos, Diretor de Negócios do Grupo Attos celebrou o sucesso impressionante do lançamento:

“Alcançar 90% das vendas em apenas 24 horas, durante um evento exclusivo para clientes convidados, é motivo de grande orgulho. Mais do que números, este resultado simboliza a confiança do público em um projeto que traduz um novo conceito de viver bem em Brasília.

Esse extraordinário desempenho só foi possível graças à harmonia perfeita entre as equipes de vendas, marketing, incorporação e engenharia, que trabalharam com dedicação e excelência em cada detalhe. O Reserva Jardim Botânico não é apenas um empreendimento, mas um marco que redefine padrões e deixa sua marca na história do setor”.

(foto: Divulgação/Reserva Jardim Botânico)

Qualidade de vida sob todos os pontos de vista



Os apartamentos lançados oferecem opções que variam de 3 a 4 suítes, além de unidades especiais, como prime, penthouses (coberturas) e townhouses (apartamentos com estilo de casa). Todos esses imóveis foram concebidos como verdadeiras ilhas de tranquilidade, imersas no verde e com vistas deslumbrantes para a natureza.

(foto: Divulgação/Reserva Jardim Botânico)

Essa busca por um lar que ofereça qualidade de vida em meio à natureza é o que motivou Clemes Menagassi, compradora de uma unidade do Valle dos Ipês. “Esse lugar é muito especial. Quando eu vim aqui, aos meus 72 anos, foi a realização de um sonho. Vou sair de um local onde vivo há mais de 30 anos para uma reserva com uma vista paradisíaca. Estou muito feliz e vou acompanhar cada fase até a entrega deste lugar encantador.”

(foto: Divulgação/Reserva Jardim Botânico)

Com unidades pensadas para proporcionar conforto, sofisticação e conexão com o verde, o empreendimento consolida a união entre arquitetura e paisagem, oferecendo experiências únicas para seus futuros moradores.

O futuro do Reserva Jardim Botânico

Com o sucesso do lançamento, o empreendimento reafirma seu compromisso em transformar a Região Administrativa do Jardim Botânico, consolidando-se como uma referência em sustentabilidade, exclusividade e qualidade de vida.

A partir de agora, o bairro está aberto para visitas, oferecendo uma experiência única nas salas de imersão tecnológica. Essas salas foram projetadas para contar a história do Reserva Jardim Botânico, destacando seu compromisso com rigorosas exigências ambientais e sua integração com a natureza. Elas permitem que os visitantes tenham uma visão abrangente do conceito por trás do empreendimento. Essa vivência sensorial proporciona aos convidados a oportunidade de sentir a essência do que o Reserva Jardim Botânico representa: um espaço que valoriza a sustentabilidade e o contato com o meio ambiente.

Além disso, os visitantes poderão conhecer a já s três unidades decoradas: um apartamento com 3 suítes, outro com 4 suítes e uma encantadora townhouse. Cada uma delas foi cuidadosamente projetada para evidenciar as características exclusivas e o estilo de vida singular que o Reserva Jardim Botânico oferece.