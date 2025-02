Bailinho do Reserva Jardim Botânico inaugura temporada de eventos que conectam a comunidade

Apresentado por

O Bailinho do Reserva Jardim Botânico deu início a uma série de eventos que prometem transformar o conceito de viver em um bairro planejado. Mais do que uma celebração de carnaval, o evento marcou o começo de um calendário repleto de experiências que reforçam a conexão entre cultura, natureza e convivência.

Para Bruno Bertaglia, Gerente de Marketing do Reserva Jardim Botânico, o propósito do empreendimento vai muito além da entrega de um espaço imobiliário, "Criamos um ambiente onde cultura, natureza e convivência se entrelaçam para proporcionar experiências que vão além do cotidiano. Cada detalhe foi pensado para transformar o viver em algo especial, incluindo uma programação de eventos ao longo do ano, que convida as pessoas a compartilhar momentos e criar memórias inesquecíveis. Viver no Reserva Jardim Botânico é mais do que morar, é sentir a vida acontecer."

Um evento para toda a comunidade



Com uma estrutura já pronta para receber futuros moradores e visitantes, o Reserva Jardim Botânico mostrou que chegou para ser um ponto de encontro da cidade. O recém-lançado empreendimento, que já se consagrou como um sucesso de vendas, recebeu famílias, crianças e foliões de todas as idades em uma atmosfera de elegância, lazer e bem-estar.

A primeira edição do Bailinho do Reserva Jardim Botânico encantou o público com um ambiente cuidadosamente planejado, repleto de cores, música e alegria. Famílias inteiras puderam aproveitar o evento, que contou com atrações musicais, recreação infantil e momentos de convivência em meio à natureza exuberante do Reserva.



Para Iza Garcia, idealizadora do canal Roteiro Baby, a experiência foi uma confirmação de que o Reserva Jardim Botânico é um espaço ideal para eventos infantis.



"O Bailinho foi um sucesso absoluto! Estou muito feliz com a recepção do público e dos visitantes. Foi uma experiência incrível para toda a família, com um ambiente seguro, acolhedor e que valoriza a infância. O Reserva Jardim Botânico tem tudo para se tornar um ponto de encontro para famílias que buscam lazer de qualidade em Brasília."

O sentimento de encantamento foi compartilhado por muitos participantes, como Taíta Kuhn, que levou os filhos para o evento e ficou impressionada com a organização.

"Foi incrível participar de um evento tão bem organizado, em um lugar que transmite paz e sofisticação. Meus filhos adoraram as atividades e nós, adultos, pudemos aproveitar um ambiente seguro e acolhedor."

Além do lazer e da descontração, o Bailinho também reforçou a proposta diferenciada do Reserva Jardim Botânico. Claudio Leonardo, futuro morador, destacou a qualidade da experiência proporcionada pelo empreendimento.

"O Reserva Jardim Botânico surpreendeu! A programação foi impecável e reforçou a ideia de que esse bairro vai muito além do que um lugar para morar – é um espaço para viver experiências inesquecíveis."

O Bailinho do Reserva Jardim Botânico não foi apenas uma celebração, mas um reflexo da vocação do empreendimento para ser um ponto de encontro vivo e pulsante em Brasília. Com eventos como esse, o bairro se afirma como um espaço onde a comunidade se fortalece, novas histórias se desenham e a qualidade de vida se traduz em experiências reais. Mais do que um endereço, o Reserva se estrutura como um cenário dinâmico para o lazer, a convivência e a criação de memórias, consolidando um novo jeito de viver a cidade.

E a jornada continua! Um evento imersivo no dia 22/02

Dando continuidade à programação especial, o Reserva Jardim Botânico já prepara um novo evento imersivo e exclusivo, que acontecerá no próximo dia 22 de fevereiro.

Destaques do evento:

• Salas de imersão tecnológica: uma experiência única, projetada para contar a história do Reserva Jardim Botânico, destacando seu compromisso com rigorosas exigências ambientais e sua perfeita integração com a natureza.

• Visitas guiadas aos decorados: conheça de perto os espaços sofisticados e projetados para o bem-estar, onde será possível vivenciar a rotina de um morador do Reserva.

O convite está aberto para quem deseja descobrir um novo conceito de moradia, onde qualidade de vida, sofisticação e sustentabilidade se encontram em um só lugar.

• Participe e venha viver essa experiência!

• Para mais informações, acesse reservajardimbotanico.com ou, se preferir falar diretamente com um consultor, entre em contato pelo WhatsApp (61) 3145-2295.

• Acompanhe também todas as novidades pelo Instagram @reservajardimbotanico.