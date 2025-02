Reserva Jardim Botânico promove evento imersivo para apresentar um novo conceito de moradia

Apresentado por

- (crédito: Divulgação/Reserva Jardim Botâncio)

*Este conteúdo é um informe publicitário.

Após o sucesso do Bailinho do Reserva Jardim Botânico, que inaugurou uma série de eventos voltados à experiência de viver em um bairro planejado, o empreendimento dá continuidade à programação especial com um novo evento imersivo e exclusivo. No próximo sábado, dia 22 de fevereiro, os visitantes terão a oportunidade de explorar um ambiente que une inovação, sofisticação e sustentabilidade.

(foto: Divulgação/Reserva Jardim Botânico)

O evento trará duas experiências de destaque. As salas de imersão tecnológica apresentarão a história do Reserva Jardim Botânico e seu compromisso com as mais rigorosas exigências ambientais, ressaltando a perfeita integração do projeto com a natureza. Além disso, visitas guiadas aos decorados permitirão que os participantes vivenciem, na prática, o conforto e a qualidade dos espaços projetados para o bem-estar dos futuros moradores.

Mais do que um simples evento, a proposta é oferecer uma vivência real do que significa morar em um empreendimento que equilibra infraestrutura completa, conveniência e preservação ambiental. O convite está aberto a todos que desejam descobrir um novo conceito de moradia em Brasília.

Depoimento de futura moradora

Clemens Menegassi compartilha sua empolgação com a nova fase da vida: "Esse lugar é muito especial, todo mundo merece uma vista como essa. Quando eu vim aqui, aos meus 72 anos, foi a realização de um sonho. Vou sair de um local onde vivo há mais de 30 anos para uma reserva com uma vista paradisíaca. Estou muito feliz e vou acompanhar cada fase até a entrega deste lugar encantador."

Unidades disponíveis no evento:

Apartamentos de 3 ou 4 suítes, com metragem de até 185 m²;

Townhouses (apartamentos com atmosfera de casa) de até 846 m².

O evento acontecerá no próprio Reserva Jardim Botânico, das 08h às 18h, e contará com serviço de manobrista e um buffet assinado por um renomado chef local. Para mais informações, basta acessar o site reservajardimbotanico.com ou acompanhar as novidades pelo Instagram @reservajardimbotanico. Não perca essa oportunidade de conhecer um projeto que redefine a qualidade de vida!