Reserva Jardim Botânico recebe convidados em almoço exclusivo com Chandon e Rosario Tessier

O Reserva Jardim Botânico foi palco de um encontro exclusivo que reuniu convidados para um almoço harmonizado, marcado por experiências sensoriais, gastronomia de alto padrão e uma paisagem única em Brasília. Realizado na última quinta-feira (14), o evento destacou-se pelo clima intimista e pela presença da marca Chandon e do chef Rosario Tessier, que juntos criaram uma atmosfera de sofisticação e celebração.

Na ocasião, os convidados foram apresentados ao conceito do projeto e ao anúncio de um novo lançamento, que chega após o sucesso dos lançamentos realizados em novembro do ano passado, quando 90% das unidades foram vendidas rapidamente. O resultado refletiu a confiança e o interesse do público qualificado pelo padrão de sofisticação, localização estratégica e qualidade de vida que o Reserva Jardim Botânico oferece. Com essa trajetória de sucesso, o novo lançamento surge como uma oportunidade de vivenciar o mesmo padrão de exclusividade, conectado à natureza e a um estilo de vida diferenciado.

Mais do que apresentar um projeto, o evento fez parte de uma experiência cuidadosamente planejada. Dias antes, cada convidado recebeu uma carta-convite personalizada, que incluía um QR code direcionando para um questionário sobre sua relação com a natureza, estilo de vida e preferências sensoriais. O objetivo era criar uma conexão genuína entre cada participante e o conceito do Reserva Jardim Botânico.

Renata Foresti, convidada do evento, conta que, embora já tenha visitado o Reserva Jardim Botânico em outras ocasiões, é sempre um privilégio retornar e se deparar com a imensidão da área verde. “Sinto paz e tranquilidade ao chegar aqui. Cada visita é uma experiência única, que recomendo a todos que venham conhecer e vivenciar essa conexão com a natureza”, afirma.

Cercado por áreas verdes preservadas e com vista para a paisagem natural, o encontro exemplificou o que significa viver no Reserva Jardim Botânico: momentos de qualidade, em harmonia com a natureza, sem abrir mão da infraestrutura de um bairro planejado.

Moradora do Jardim Botânico e administradora da página @jardimbotanicobsb, Fernanda diz que ficou imediatamente impactada pela grandiosidade do projeto. “Viver aqui é realmente ser vizinho da natureza, em um ambiente que combina beleza, planejamento e cuidado. É maravilhoso saber que, além de ser um projeto incrível, ele beneficiará toda a comunidade da região administrativa”, afirma.

O evento ganhou ainda mais charme ao acontecer em uma townhouse do empreendimento, que aproxima o conforto de uma casa ao formato de apartamento, com área de lazer privativa, garagem exclusiva e elevador individual. A luz natural, as vistas amplas e o cuidado com cada detalhe da ambientação reforçaram a sensação de exclusividade que permeia todo o projeto.

A gastronomia assinada por Rosario Tessier foi um dos destaques do encontro. Cada prato, pensado para harmonizar com a linha Chandon, proporcionou uma verdadeira viagem de sabores, criando memórias afetivas ligadas ao momento, da entrada à sobremesa.

A presença da Chandon trouxe ao evento o toque festivo e sofisticado de uma marca icônica. As borbulhas celebraram não apenas o encontro, mas também o estilo de vida diferenciado que o Reserva Jardim Botânico oferece.

Mariana Lovis, convidada do evento, conta que adorou a experiência de vivenciar o Reserva Jardim Botânico dentro de uma unidade decorada. “Tudo ficou ainda mais especial com o menu cuidadosamente harmonizado. Imaginar viver em um lugar assim é realmente inspirador: a sensação de conforto, beleza e conexão com a natureza deve ser incrível no dia a dia”, afirma.

Com localização estratégica, paisagem natural protegida e um projeto que une bem-estar, sustentabilidade e conveniência, o Reserva Jardim Botânico prova que cada detalhe é pensado para criar experiências únicas, seja no dia a dia dos moradores, seja em encontros memoráveis como este.





























Próximo Lançamento

O Reserva Jardim Botânico se prepara para um novo capítulo da sua história de sucesso. Após o surpreendente desempenho dos primeiros lançamentos, que venderam 90% das unidades em apenas 8 horas, o bairro planejado mais desejado de Brasília se prepara para apresentar um novo edifício residencial com apartamentos de 4 suítes, em um condomínio fechado com lazer completo e infraestrutura de bem-estar.

Com apartamentos amplos e vista definitiva para a reserva natural, o novo residencial foi pensado para oferecer conforto, sofisticação e espaço de sobra para toda a família. Um convite a viver em equilíbrio com a natureza, sem abrir mão da modernidade e da praticidade de estar a poucos minutos da Ponte JK.

A expectativa para o lançamento é grande. Por isso, os interessados já podem se cadastrar com um consultor credenciado e garantir acesso antecipado às informações. Quem ainda não conhece o bairro também pode visitar a Central de Experiências, que oferece uma imersão completa com salas sensoriais, decorados assinados e uma paisagem de tirar o fôlego.



O Reserva Jardim Botânico

Fruto de mais de 15 anos de estudos, investimentos e planejamento, o Reserva Jardim Botânico é um bairro 100% planejado, localizado a poucos minutos da Ponte JK. Mais da metade de sua área é destinada a uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), garantindo preservação ambiental e qualidade de vida aos moradores.

O projeto contempla ruas amplas, ciclovias, calçadas generosas e infraestrutura completa entregue antes da chegada dos moradores. A rede elétrica subterrânea valoriza a paisagem, preserva a estética urbana e contribui para um visual limpo e organizado. Além disso, o bairro oferece áreas para serviços essenciais, educação, saúde e comércio, criando um ecossistema completo que une conveniência, segurança e bem-estar.

O Reserva Jardim Botânico também se destaca por suas iniciativas ambientais. São 19 programas em andamento, além de uma ampla compensação florestal que prevê o plantio de quatro árvores para cada uma suprimida, totalizando mais de 244 mil mudas. A preservação de nascentes, cursos d’água e a criação de passagens para fauna reforçam o compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.