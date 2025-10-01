Reserva Jardim Botânico conquista premiação nacional do mercado imobiliário

Apresentado por

- (crédito: Divulgação)

Brasília acaba de conquistar um espaço de destaque no cenário nacional com a vitória do Reserva Jardim Botânico no Prêmio Master Imobiliário 2025, a mais importante premiação do setor no Brasil. Realizado em São Paulo na última terça-feira (30/09), o evento reuniu os maiores nomes do mercado imobiliário brasileiro e consagrou o bairro 100% planejado, reconhecidos na categoria Profissional - Comercialização.

A conquista celebra o sucesso do lançamento de seus dois primeiros residenciais em 2024, que alcançaram mais de 90% de unidades vendidas em tempo recorde, traduzindo em números a força comercial, e em desejo o impacto de um projeto que já se tornou referência em Brasília.

Com condomínios fechados, infraestrutura de lazer completa e uma vista definitiva para a reserva natural que integra o projeto, o Reserva Jardim Botânico representa uma nova forma de viver, que une sofisticação, bem-estar e valorização contínua em um endereço único.

A grandiosidade do Master Imobiliário

(foto: Divulgação)

O Master Imobiliário chegou em 2025 à sua 31ª edição, consolidado como o maior reconhecimento do setor no país. Realizada em São Paulo, no Clube Atlético Monte Líbano, a cerimônia reuniu mais de 600 convidados, entre premiados, autoridades, lideranças empresariais e patrocinadores, reafirmando o papel estratégico do mercado imobiliário no desenvolvimento socioeconômico brasileiro.

Criado em 1994, inspirado no Prix d’Excellence Award, a premiação máxima do setor imobiliário mundial, promovida pela FIABCI, o Master se tornou referência nacional ao reconhecer cases de excelência em duas categorias: Empreendimento e Profissional. Desde sua primeira edição em 1995, já premiou 563 cases de sucesso, sempre celebrando inovação, competência e impacto urbano

Um marco para Brasília e para o urbanismo nacional

O sucesso do Reserva Jardim Botânico, que em 2024 apresentou seus dois primeiros lançamentos, já se traduz em um marco para o mercado imobiliário de Brasília. Com apartamentos de vista definitiva para a reserva natural, sofisticação em cada detalhe e integração plena ao verde preservado, o projeto rapidamente se afirmou como referência em alto padrão, despertando o desejo de famílias e investidores que buscam mais do que um imóvel: buscam um novo estilo de vida.

(foto: Divulgação)

“É uma honra fazer parte dessa conquista que consolida o Reserva Jardim Botânico como referência nacional. Em tempo recorde, atingimos resultados expressivos de vendas e mostramos a força de um projeto que traz um novo padrão para Brasília, unindo sofisticação, exclusividade e a integração plena com a natureza.”, afirma Irone Claudino, diretor presidente do Grupo Attos.

A conquista vai além do troféu. Ela representa um marco para Brasília, que se coloca em evidência diante dos maiores players do mercado brasileiro. No palco do Master Imobiliário, a capital federal foi reconhecida não apenas como território de inovação imobiliária, mas também como espaço de urbanismo inteligente, sustentável e transformador.

Excelência que inspira o futuro

Com o reconhecimento do Master Imobiliário, o Reserva Jardim Botânico entra para o seleto grupo de vencedores que inspiram o setor em todo o país. É a consagração de um projeto que nasceu grandioso e que hoje se afirma como referência nacional em urbanismo, sofisticação e valorização imobiliária.

“Este prêmio é o reflexo de uma visão de futuro que começou há 15 anos atrás. É a confirmação de que Brasília pode liderar o mercado imobiliário nacional com projetos que unem robustez, sustentabilidade e desejo. Mais do que celebrar vendas, celebramos confiança, inovação e o orgulho de ver nossa cidade reconhecida em um palco nacional”, destaca Roberto Botelho, diretor comercial da Base Incorporações.

Após o sucesso consolidado e agora reconhecido de seus primeiros empreendimentos, o Reserva Jardim Botânico anunciou recentemente dois novos lançamentos: o Valle das Acácias e o Valle dos Jatobás. Ambos já contam com maquetes e decorados disponíveis para visitação na Central de Experiências.

Mais do que novos residenciais, esses lançamentos representam a continuidade de um projeto urbano que vem redefinindo horizontes, consolidando a confiança dos que já escolheram o Reserva e reforçando seu papel como ativo sólido de valorização para quem busca sofisticação, natureza e qualidade de vida em um só endereço.

Com a conquista nacional e os novos lançamentos em curso, o Reserva Jardim Botânico reafirma sua vocação para transformar o urbanismo de Brasília e escrever um novo capítulo no mercado imobiliário brasileiro.

Site: www.reservajardimbotanico.com

Instagram: www.instagram.com/reservajardimbotanico

WhatsApp e Telefone: (61) 3550-5466