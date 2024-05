Apresentado por

Quatro décadas cuidando da saúde das pessoas, acompanhando gerações, participando de momentos importantes. Seja um exame de rotina, a descoberta de uma gravidez ou a aplicação de uma vacina. Seja simplesmente aquele pãozinho de queijo com cappuccino ou aquele sorriso na hora do exame… ao seu lado, o Sabin construiu histórias.

Ao longo dessas quatro décadas, também estabeleceu uma relação de confiança com seus clientes, e não é à toa que virou referência em todo o país. É com base nessa confiança que foi criada a campanha "Sabin 40 anos, uma vida ao seu lado”, que traduz o jeito Sabin de atuar e celebra a trajetória de cuidado e acolhimento.

Assista ao vídeo da campanha:



História do Sabin



Fundado em 2 de maio de 1984, em Brasília, por duas mulheres visionárias que acreditaram em um sonho. Janete Vaz e Sandra Soares Costa deram início a um projeto modesto, que incluía um pequeno laboratório, quatro colaboradoras e uma grande missão: elas acreditavam que, com uma saúde melhor, melhora-se toda uma sociedade. O plano deu certo! Atualmente, o Sabin está presente em 15 estados e no Distrito Federal, com mais de 350 unidades, mais de 7 mil colaboradores, atende mais de 7 milhões de clientes por ano e é um dos maiores nomes da medicina diagnóstica do país.

E não podemos deixar de falar do Instituto Sabin, que completa 19 anos atuando em benefício das comunidades, levando humanidade e prosperidade a diversas regiões brasileiras.

Os programas e as ações assistenciais do instituto são pautados em três eixos estratégicos:

• Promoção da saúde integral e do bem-estar;

• Fortalecimento dos ecossistemas de impacto;

• Engajamento social e filantropia.

Saúde que evolui, cuidado que inspira



Buscando sempre a inovação, o Sabin evoluiu e, hoje, é muito mais que um laboratório. Além dos serviços já oferecidos (análises clínicas, diagnósticos por imagem, genômica, vacinação e check-up executivo), o Grupo Sabin integra novas alternativas de assistência à saúde, passando a englobar outros serviços dedicados ao cuidado completo da população.

Rita Saúde



Visando levar dignidade e acesso à saúde para todos, sem dificuldades, a plataforma digital Rita Saúde aproxima pacientes de médicos, farmácias e outros parceiros do Grupo Sabin em um verdadeiro ecossistema. Tudo isso direto do smartphone, com velocidade, segurança e a credibilidade que o cliente já conhece.

Amparo Saúde



Pioneira em oferecer acesso facilitado e prevenção em saúde, a Amparo Saúde dispõe de uma rede de clínicas com especialistas em diversas áreas médicas, que fazem um acompanhamento centrado no paciente. A Amparo Saúde é uma referência em atenção primária à saúde, tanto no atendimento presencial quanto na telemedicina.

SkyHub.Bio



Hub de inovação criado para fomentar novos modelos de negócio que contribuam para soluções em saúde, o SkyHub.Bio é um espaço que funciona dentro da sede do Sabin, em parceria com startups, empreendedores e pesquisadores.

Há quatro décadas, o Grupo Sabin se dedica a soluções de saúde que acompanham a jornada das pessoas. Em constante inovação e crescimento, expandiu seus negócios, mas mantém o mesmo acolhimento, cordialidade e cumplicidade que fazem parte do DNA da marca.