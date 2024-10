"Marcia Sensitiva agora é Preventiva": campanha usa humor para falar da saúde

Apresentado por

Quem não deseja saber o que vai acontecer em sua vida nos próximos anos? Pode-se dizer que o ser humano é atraído pelas previsões desde os tempos mais remotos. E quando essas previsões têm a ver com a nossa saúde, a preocupação é ainda maior. Afinal de contas, todos nós queremos garantir um futuro saudável, não é mesmo?

Entretanto, muitas vezes, focamos na palavra "previsão” e esquecemos de uma outra palavra que detém o poder de mudar totalmente o curso do futuro: a prevenção. Isso mesmo! Em se tratando de saúde, prevenir é muito mais importante do que prever.

Um diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura de uma doença, reduzir agravamentos e sequelas, além de possibilitar a realização de um tratamento adequado e eficaz.

Conheça a campanha de prevenção do Sabin

Com o slogan “Melhor que prever é prevenir”, a nova campanha de prevenção do Sabin pretende alertar a população sobre a importância dos cuidados necessários com a saúde no presente, visando proporcionar uma vida com mais qualidade e com menos restrições no futuro.

E por falar em previsões, a estrela da campanha não poderia ser outra. Astróloga, numeróloga, escritora e apresentadora, Marcia Fernandes, a Marcia Sensitiva, é conhecida pela sua irreverência e suas previsões do futuro.

Na campanha do Sabin, agora ela se transforma em “Marcia Preventiva”, mostrando com todo o seu bom humor que a prevenção é o melhor caminho para a saúde. Fazer exames periodicamente é fundamental para a prevenção e a detecção de diversas doenças.

Você sabia que mais de 70% da população brasileira não realiza exames de rotina? (Fonte: IBGE)

Para diminuir esse índice e ajudar as pessoas a se cuidarem melhor, nos últimos três meses deste ano, o Sabin irá oferecer os Pacotes Preventivos Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho.

Os pacotes promocionais englobam exames laboratoriais, de imagem e vacinas, para a prevenção do câncer de mama, do câncer de próstata e de infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Confira aqui os pacotes disponíveis e as condições especiais de pagamento.

Nem precisa dos astros para saber: a melhor escolha é sempre se prevenir.