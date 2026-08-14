Dia S traz condições especiais em Brasília para veículos novos e seminovos

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Para dar um “empurrãozinho” em quem está pensando em comprar ou trocar de veículo, o Grupo Saga realiza o Dia S, uma ação especial de 48 horas com ofertas e condições exclusivas, em todas as concessionárias Saga. Nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 20h, diversas marcas estarão com promoções especiais.

Os seminovos estarão até R$ 30 mil abaixo da tabela FIPE e supervalorização de até R$ 40 mil para modelos BYD seminovos. Entre as ofertas, o Volkswagen T-Cross contará com um bônus de até R$ 22 mil, além de taxa 0% em 30 vezes, enquanto a Jeep oferece taxa 0% em 36 vezes. BYD, com Dolphin Mini, modelo mais vendido do varejo brasileiro por R$119.990,00, Lançamento do Atto 2 e Song Pro Flex SUV Híbrido mais econômico do Brasil, na compra deste modelo poderá instalar uma Usina Solar em casa.

O Nissan Kicks Sense passa de R$ 139.990 para R$ 119.990, e o Toyota Yaris Cross sai por R$ 139.900, com taxa zero na compra mediante veículo usado na troca. A campanha também inclui benefícios como película e primeira revisão grátis nos modelos Hyundai, “Dobradinha” para os Fiat Argo e primeira revisão gratuita, conforme as condições de cada oferta.

"O Dia S representa a união de forças de um dos maiores grupos automobilísticos do país operando sob uma única estratégia. Quando o cliente pensa em trocar de carro ou busca uma experiência de atendimento diferenciada, a nossa meta é que a marca Saga seja a primeira e mais confiável opção", destaca Stela Anjos, head de Marketing e gerente regional do Grupo Saga.