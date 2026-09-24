Grupo Saga promove megafeirão automotivo em Brasília

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

A segunda edição do Auto Show Saga2026 reúne, de 25 a 27 de setembro, no Complexo Park Sul, em Brasília, diferentes marcas do Grupo Saga em um único espaço. A proposta é concentrar em três dias uma ampla oferta de veículos novos e seminovos, criando uma experiência de compra que reúne exposição, negociação e test drives em um só lugar.

Com expectativa de mais de 1.000veículos disponíveis, o evento amplia o leque de opções para consumidores de Brasília e região. A presença de diferentes marcas em um mesmo ambiente permite ao público comparar modelos e propostas, além de concentrar em uma única visita etapas que normalmente fazem parte de uma jornada de compra distribuída entre diferentes concessionárias.

De acordo com Stela Maryanne, gerente de Marketing Regional da Saga, a principal vantagem do evento é a praticidade de encontrar diversas marcas, modelos e opções de veículos em um único espaço. "Durante três dias, o consumidor poderá comparar diferentes alternativas, conversar com especialistas e encontrar o carro que mais combina com suas necessidades e seu momento de compra, tudo de forma mais rápida e conveniente", informa.

A realização do Auto Show Saga também reforça a dimensão do mercado automotivo do Distrito Federal ao transformar o Complexo Park Sul em um grande ponto de encontro entre consumidores e marcas durante os três dias de evento. Stela sinaliza que, para isso, toda a estrutura foi pensada para proporcionar uma experiência confortável e organizada para o público.

Os veículos estarão distribuídos deforma estratégica, facilitando a circulação e a identificação das marcas e modelos. Além disso, haverá uma estrutura preparada para receber as famílias, com espaços de alimentação, atendimento e áreas de convivência. A estratégia do Grupo Saga busca colocar o consumidor no centro da experiência. Isso facilita a comparação, amplia as possibilidades de escolha e permite que o cliente encontre uma solução mais adequada às suas necessidades.

"O Auto Show Saga reunirá as marcas do Grupo Saga: RAM, Jeep, Fiat, BYD, Hyundai, Primeira Mão, Volkswagen, Nissan, Denza e Toyota, além das demais soluções do ecossistema Grupo Saga. Teremos oportunidades tanto para quem busca um veículo 0 km quanto para quem está procurando um seminovo, com condições comerciais diferenciadas, taxas especiais, valorização do usado e ofertas exclusivas preparadas para o período do evento", ressalta.

Stela indica que a presença demarcas como BYD, Jeep e outras que trabalham com tecnologias eletrificadas permitirá ao público conhecer de perto diferentes soluções de mobilidade."O evento também será uma oportunidade para quem ainda tem dúvidas sobre veículos elétricos e híbridos entender melhor como essas tecnologias funcionam e quais opções estão disponíveis atualmente", acrescenta.

Com uma programação que une variedade, tecnologia e condições comerciais especiais, o Auto Show Saga 2026 se consolida como uma das principais iniciativas do setor automotivo no Distrito Federal. Ao reunir em um só espaço marcas consagradas e soluções voltadas à eletrificação, o evento reforça a proposta do Grupo Saga de aproximar consumidores e marcas, oferecendo praticidade, informação e uma experiência de compra mais completa.

SERVIÇO

O que: Auto Show Saga 2026

Quando: 25 a 27 de setembro de 2026

Local: Complexo Park Sul, em Brasília