Seguro de Automóvel: mais de 70% dos veículos não estão assegurados no Brasil

Apresentado por

- (crédito: Imagem de Andrea Piacquadio por Pexels)

Apenas nas rodovias do Brasil, foram registrados quase 77 mil sinistros de trânsito no ano passado, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No levantamento, a entidade ainda pontuou que, em menos de 10 anos, o tráfego no país aumentou significativamente, com um crescimento de 32,16%. Diante desse cenário, algumas medidas tornam-se essenciais para que os brasileiros estejam respaldados perante imprevistos com os seus automóveis.

Portais como o SeguroAuto.org oferecem cotações personalizadas, sendo reconhecidos como opções para a aquisição de seguros de automóveis no Brasil. Além de fornecer informações atualizadas sobre as seguradoras, o site serve como uma referência para ajudar a definir os perfis dos motoristas e as características dos veículos. Para complementar o serviço oferecido, a plataforma também disponibiliza dicas valiosas para uma condução com autonomia e segurança nas estradas brasileiras.

Uma das iniciativas diz respeito aos seguros, contratados para cobrir as necessidades do proprietário diante os prejuízos que possam vir a ocorrer no dia a dia. No entanto, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), 30% dos veículos em circulação contam com proteção contra acidentes, roubos, furtos ou eventualidades no trânsito. O percentual preocupa, especialmente com o aumento de veículos adquiridos anualmente.

“Fica até difícil resumir somente alguns pontos para contratar um seguro automotivo, mas se for para elencar boas razões, devo lembrar do índice de roubos e furtos de veículos que aumenta. Dados do painel de monitoramento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) mostram que, em 2023, o país teve 40 veículos roubados ou furtados a cada hora”, informa Jeniffer Elaina, corretora da SeguroAuto.org.

(foto: )

Para a profissional, o seguro também pode ser associado a uma tranquilidade financeira em casos de imprevistos, visto que, em casos de acidentes, o veículo está amparado pela seguradora para arcar com os custos do segurado e, ainda, dos demais envolvidos, se for preciso. “Afinal, ser pego de surpresa e ficar sem carro não é algo que ninguém quer passar hoje em dia”, ressalta.

Para Jeniffer, falar sobre seguro envolve, também, a necessidade de abordar a importância de realizar uma boa cotação. “Foi-se o tempo que você cotava com um corretor e já fechava ali mesmo o negócio. Com ferramentas acessíveis e on-line, é possível ter um atendimento totalmente personalizado e pode, ainda, receber as melhores opções. Além disso, com a cotação em mãos, é possível negociar maiores descontos com os corretores, garantindo uma boa economia”, diz.

Nesse contexto, a cotação de seguro de automóvel com o SeguroAuto é considerada uma opção reconhecida nacionalmente para a aquisição de um seguro de qualidade para automóveis no Brasil. Além de informações atuais sobre as seguradoras, o site é um espaço de referência para definir os perfis dos motoristas e características do veículo. Para somar ao trabalho oferecido, o ambiente virtual também traz dicas para uma condução com autonomia e segurança nas estradas do Brasil.

“O Seguroauto.org é um portal que investe em conteúdos de qualidade e que realmente façam a diferença na vida dos motoristas. Há pesquisas inéditas sobre a confiabilidade das seguradoras, bem como informações que mostram quanto às informações do perfil podem ou não impactar no valor final do seguro. O objetivo do portal é auxiliar os consumidores com dicas e informações que possam realmente agregar conhecimento no momento da contratação do seguro, a fim de que possam contratar sempre a melhor opção”, explica Jeniffer.

A especialista indica que os tipos de cobertura fazem toda a diferença no momento de ser indenizado por algum problema. Por isso, torna-se importante verificar todas as informações para a assinatura do contrato, conhecido como apólice de seguros. "Nós nos diferenciamos de outros sites da mesma área, pois assim que recebemos os dados de um cliente interessado em cotar o seguro veicular, o perfil é minuciosamente avaliado e encaminhado para a seguradora que melhor poderá atendê-lo”, comenta.

Esse cuidado permite que o cliente não seja tratado apenas de um lead ou uma intermediação, já que há uma análise completa que faz com que o consumidor receba uma cotação personalizada e voltada realmente às suas necessidades, garantindo uma maior conversão e aumentando a satisfação dos clientes.

A escolha ideal

Jeniffer conta que a maioria das pessoas acreditam que a escolha de uma seguradora está atrelada a que for mais barata. "Esse é um dos maiores erros ao cotar um seguro", alerta. Para tomar uma boa decisão, é necessário levar em consideração, por exemplo, a reputação da seguradora, assim como as necessidades do cliente e o custo-benefício envolvido.

“Na reputação, deve-se avaliar sites como o Reclame Aqui, verificar comentários em redes sociais e outros sites que possam agregar, como o Procon. Após ter certeza que a empresa é confiável, veja se ela oferece um seguro automotivo de acordo com o que precisa”, orienta. Ela ainda informa que é importante verificar como funciona o atendimento e qual a sua qualidade para o suporte. No caso de sinistros, é necessário compreender como será feito o atendimento.

"Ao avaliar todos esses itens, o cliente deve selecionar as melhores opções para, então, avaliar o valor do seguro diante das coberturas. Detalhes fazem a diferença no preço final: a quilometragem do guincho, o número de dias que tem direito a um carro reserva e outros itens impactam no custo-benefício e devem ser levados em consideração", explica.

Rafael Moreira, taxista há uma década, contatou a Seguro Auto. "Sempre faço a contratação de seguro total. Para mim, o preço é primordial para a escolha". Ele explica que, além dessa despesa, há, ainda, a manutenção do veículo e, por isso, o valor é um diferencial a ser avaliado.

Leandro Silva, que também recebeu a cotação do seu seguro pelo site, indica que, além da experiência exitosa, o processo trouxe o melhor custo-benefício na proteção do seu patrimônio. Para a escolha, ele não teve dúvidas. "O que me levou a escolher o seguro foi a reputação da seguradora e corretora, esta última sempre muito bem referenciada na região", destaca.

O portal também possui um canal no YouTube, onde oferece dicas para os motoristas, por exemplo, como conseguir contratar o seguro auto mais barato. Veja o vídeo:

*Você pode fazer uma cotação personalizada do Seguro de Automóvel com link de cotação presente neste conteúdo.