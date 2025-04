Por amor a Brasília: Senac-DF gera oportunidades com educação acessível e ações que movimentam a cidade

Apresentado por

Em uma cidade que nasceu do sonho e da ousadia, o Senac-DF segue escrevendo sua própria história de transformação. Em 2025, quando Brasília completa 65 anos, a instituição reforça seu compromisso com a capital federal por meio de iniciativas que unem formação profissional, inclusão social e amor genuíno pela cidade e por seu povo.

O Senac-DF acompanha esse ritmo, contribuindo ativamente para que a capital continue sendo um lugar de oportunidades e crescimento. Entre os muitos presentes recebidos pela cidade, dois deles se destacam pela força transformadora que carregam: a consolidação do Café-escola Senac-DF Casa de Chá como ponto de referência cultural e gastronômico, e a inauguração do novo Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino, no coração do Setor Comercial Sul.

As ações fazem parte do compromisso do Senac-DF com o desenvolvimento humano e profissional da capital federal, promovendo oportunidades, gerando impacto social e valorizando a educação como pilar do progresso. A instituição, braço do Sistema Fecomércio-DF, tem investido fortemente em iniciativas que aproximam ensino e prática, teoria e mercado. E os resultados são visíveis.

Casa de Chá: experiência, formação e sabor em um só lugar

Inaugurado em junho de 2024, o Café-escola Senac-DF Casa de Chá virou ponto de encontro de quem aprecia chás, cafés especiais e gastronomia de qualidade. Mas o que poucos percebem à primeira vista é que cada atendimento e cada prato servido ali fazem parte de uma engrenagem poderosa de formação profissional. Por trás do balcão, estão alunos dos cursos do Senac-DF colocando em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, com supervisão técnica e foco na excelência.

“A Casa de Chá é um ambiente de aprendizado, excelência e troca de experiências”, afirma o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa. “Ver mais de 100 mil pessoas passando pelo café-escola é a prova do impacto positivo que geramos na comunidade e na formação de profissionais da gastronomia.”

Além de sabor e hospitalidade, o espaço oferece oportunidades reais de vivência prática — um dos diferenciais mais valorizados pelo mercado de trabalho atual. O projeto também reforça o papel do Senac como agente de inclusão social, ao capacitar jovens e adultos para atuarem de forma qualificada no setor de alimentos e bebidas, um dos que mais emprega no Brasil.

Novo Centro Miguel Setembrino: estrutura de ponta no coração de Brasília

Outro marco importante é a inauguração do novo Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino, localizado na quadra 4 do Setor Comercial Sul. Com 6.180 m² distribuídos em nove andares, a nova unidade já nasce como a maior do Senac-DF. E a proposta é ambiciosa: oferecer uma formação profissional moderna, com foco nas demandas do mercado, e contribuir diretamente para a revitalização de uma das regiões mais emblemáticas da capital.

“O Senac-DF reforça sua presença na região e amplia as oportunidades de qualificação profissional, ao mesmo tempo em que contribui para a valorização do Setor Comercial Sul, um polo econômico e cultural fundamental para Brasília”, afirma José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF.

A nova unidade tem capacidade para atender até 5 mil estudantes e já iniciou suas atividades com um corpo docente de 90 instrutores. São mais de 30 cursos ofertados, com ênfase nas áreas de bem-estar, saúde, turismo e gastronomia — entre eles, capacitações em alta demanda como camareiro(a), barista, técnico em enfermagem e massoterapia. Os laboratórios de alta fidelidade para cursos de saúde permitem simulações realistas e contato com tecnologias avançadas, um diferencial que prepara os alunos para os desafios do mundo real.

“O nosso objetivo é formar profissionais altamente qualificados, proporcionando uma experiência de aprendizado inovadora, com infraestrutura de ponta e equipamentos modernos”, explica Vitor Corrêa.

Impacto social e geração de oportunidades

Com iniciativas como a Casa de Chá e o novo centro no Setor Comercial Sul, o Senac-DF mostra que sua atuação vai muito além da sala de aula. Mas há muito mais em andamento — e ainda mais por vir. Com cursos acessíveis, ensino de excelência e projetos que dialogam com as necessidades reais da população, o Senac-DF reafirma seu compromisso com Brasília e com cada pessoa que escolhe mudar de vida por meio da educação. Essa é a Brasília que queremos. E essa é a Brasília que o Senac-DF ajuda a construir.

Trata-se de um trabalho com impacto direto na vida das pessoas, no fortalecimento do comércio e serviços locais, e na valorização de espaços urbanos que precisam ser ressignificados. Esses esforços fazem parte de uma visão estratégica: oferecer educação profissional de qualidade, de forma acessível, e que gere efeitos concretos tanto para os alunos quanto para o desenvolvimento do Distrito Federal.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, reforça esse compromisso com a sociedade. “Estamos investindo no futuro profissional dos trabalhadores brasilienses. Mais do que capacitar, queremos transformar vidas, estimular o empreendedorismo e fortalecer a economia local”, destaca.

Ao combinar formação técnica, inovação pedagógica e compromisso social, o Senac-DF consolida sua posição como uma das instituições mais relevantes para a transformação do cenário profissional no DF. As conquistas recentes demonstram que, quando se investe em educação com foco no futuro e com os pés na realidade, os resultados aparecem — em forma de empregos, inclusão e desenvolvimento regional.

