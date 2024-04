57 anos em parceria com o DF: Senac qualifica o mercado de trabalho da capital

Apresentado por

Em 1967, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) iniciou suas atividades no Distrito Federal. Responsável por capacitar mão de obra para as áreas de comércio de bens, serviços, turismo e saúde, a entidade busca gerar uma educação para que o mercado de trabalho seja munido de profissionais qualificados e bem preparados para atuação em diferentes nichos.

Com mais de 300 cursos oferecidos nos níveis básico, técnico e tecnológico, as áreas de atuação disponibilizadas estão relacionadas à beleza, comércio, comunicação, gastronomia, moda, gestão, design, saúde, segurança e tecnologia da informação.

Desde a sua fundação, o Senac-DF já contabiliza mais de 1,3 milhão de alunos matriculados. Por meio de aulas teóricas e práticas, disponibilizadas gratuitamente para a população, a organização busca transformar vidas e fortalecer o setor. No aniversário de Brasília, o Senac-DF celebra a história que a entidade construiu com a cidade, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento do mercado de trabalho brasiliense.

"O Senac-DF está há 57 anos em Brasília e sua história confunde-se com a da capital. A instituição já contabilizou mais de 1,3 milhão de alunos matriculados e pelos seus bancos já passaram grandes lideranças da cidade. Estamos presentes em todas as regiões do DF" José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio/DF e do Conselho Regional do Senac/DF

Para José Aparecido, a vocação do Distrito Federal é para os setores do Comércio, Serviços e Turismo, que ao lado do serviço público, representam mais de 90% do Produto Interno Bruto (PIB). “Daí a relevância do Senac no DF, que tem como missão capacitar mão de obra para essas áreas. Quase 70% das vagas oferecidas são gratuitas, o que reforça o seu caráter social. A instituição é mantida pelas empresas desses setores, que destinam uma contribuição compulsória para a instituição”, complementa.

O presidente ressalta que, nos 64 anos de Brasília, o Senac-DF celebra o potencial da cidade. Nesse sentido, a entidade atua fortemente para formar os líderes que irão integrar a sociedade. Além disso, a atuação voltada à missão social busca capacitar a mão de obra, assim como gerar emprego e renda para fomentar a economia.

Destaca-se, ainda, que a área representa mais de 223 mil cadastros nacionais de pessoa jurídica e, na organização, trabalha-se para manter a qualidade de ensino e fomentar a sustentabilidade aos negócios. O presidente reforça que o Senac possui o intuito de contribuir para que Brasília mantenha o seu crescimento pujante.

Para que isso seja viável, José Aparecido pontua a necessidade da formação profissional. Por essa razão, a atuação do Senac-DF busca estar em consonância com esse cenário. “É crucial que as estratégias sejam efetivas para garantir o acesso e a permanência dos estudantes nos cursos. Nós, do Senac-DF, acreditamos muito no poder da educação profissional de qualidade, que muda destinos e gera cidadania. Atentos ao cenário da juventude no DF, temos como prioridade, em 2024, ampliar programas para atender esses que serão o futuro de nossa cidade. Hoje, 50% dos nossos alunos são jovens”, informa.

Atualmente, estão matriculados no Senac-DF 3,3 mil alunos da rede pública de ensino do DF, que realizam cursos técnicos durante o ensino médio, de forma gratuita. O presidente avalia que, deixar a vida escolar com uma profissão e com o selo de qualidade do Senac permite com que esses jovens sejam absorvidos pelo mercado e possam ter mais tranquilidade e acesso ao ensino superior.

Para isso, são oferecidas 13 opções de cursos para alunos do 1º ano, nas áreas de saúde, gestão, beleza, moda, gastronomia e tecnologia da informação. “Ademais, nosso programa de aprendizagem forma, em média, por ano, cerca de três mil jovens, entre 14 e 24 anos. Durante o curso, eles são contratados pelas empresas do setor de Comércio, Serviços e Turismo, para atuar como aprendizes. A teoria unida à prática prepara esses alunos para o futuro profissional”, diz.

Tecnologia e inovação

De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), em 2023, a qualidade da mão de obra figura em segundo lugar no rol das maiores preocupações do empresário. Diante disso, sabendo da relevância de implementar iniciativas que impactam positivamente o mercado, o Senac-DF apostou, em 2007, na inauguração da Faculdade de Tecnologia e Inovação da entidade. A iniciativa foi responsável por oferecer cursos de tecnólogos e de pós-graduação.

“Sabemos que uma empresa é feita de pessoas e a qualificação é primordial para o alcance de resultados e para a sustentabilidade do negócio. As empresas estão em busca dos melhores profissionais e um certificado do Senac certamente é um grande diferencial”, comenta José Aparecido.

O presidente ressalta que, na gestão do Senac-DF, busca-se priorizar a expansão da rede para todas as macrorregiões do DF, além de implementar, cada vez mais, a modernização dos espaços de ensino, com salas inovadoras, que permitem com que metodologias ativas sejam implementadas e que o aluno se torne o protagonista do seu processo de aprendizagem.

Nos meses de abril e maio, há mais de 2,4 mil vagas abertas, entre cursos gratuitos e pagos, em áreas como gastronomia, gestão, tecnologia da informação, saúde, bem-estar, moda e administração. Também estão abertas até 6 de maio as inscrições para os cursos de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac-DF. Há 20 opções de cursos, que possuem em média 8 meses de duração, com mensalidades a partir de R$ 260.

Educação voltada ao trabalho

Metodologia adotada pelo Senac-DF, a educação voltada ao trabalho busca permitir um ensino transformador, contribuindo para o desenvolvimento dos sujeitos, não apenas do ponto de vista profissional, mas, também, em sua condição de cidadãos, de forma a trazer impacto positivo em suas vidas, na comunidade que vivem e para a sociedade como um todo.

"Esse conceito orienta toda a formação e busca desenvolver, junto aos alunos, características que os diferenciam enquanto profissionais formados pelo Senac e pelas quais serão reconhecidos no mercado de trabalho, a saber: domínio técnico-científico; visão crítica; atitude sustentável; colaboração e comunicação; criatividade e atitude empreendedora; autonomia digital", explica José Aparecido.

Ainda de acordo com o presidente, a concepção da metodologia rompe com a tradicional divisão entre teoria e prática e privilegia o desenvolvimento de competências por meio de práticas pedagógicas ativas, inovadoras, integradas e colaborativas, centradas no protagonismo do aluno.

“O núcleo da proposta metodológica que orienta a prática nos ambientes de aprendizagem Senac organiza-se a partir do conceito de ação-reflexão-ação, no qual se aprende fazendo e analisando o próprio fazer por meio de atividades que buscam articular a realidade do mundo do trabalho com as experiências prévias dos alunos, possibilitando uma aprendizagem significativa, que supera o paradigma tradicional, outrora focado na transmissão de conteúdo”, indica.

Transformando vidas

Silvia Benfica buscava uma vaga na Universidade de Brasília (UnB). No entanto, seu objetivo era obter um ensino mais curto e dinâmico. Foi nesse contexto que ela encontrou o Senac-DF. "Eu já sabia o que queria fazer, que era a área de tecnologia, e foi uma grande surpresa para mim quando os professores se apresentaram e 90% deles eram mestres e doutores", recorda. "A minha experiência foi maravilhosa durante o percurso do curso", complementa.

Para Silvia, a Faculdade do Senac-DF foi uma das poucas instituições de formação no ensino superior que possibilitou a interação com pessoas de diferentes áreas. Para ela, o ambiente ser propício ao contato com a experiência de mercado, assim como profissionais qualificados, foi determinante.

"Se eu pudesse passar uma mensagem para as pessoas que desejam se aprimorar nos custos do cenário, a primeira coisa, escolha muito bem a profissão que você quer, faça realmente por amor. Não interessa se você ama o RH, se você gosta da parte de marketing, da parte de desenvolver, da parte de gestão, escolha uma profissão por amor", indica.

A ex-aluna do Senac-DF ainda pontua sobre a importância de ter uma faculdade que ofereça cursos, que sejam no período curto e que tenha essa infraestrutura é imensa, principalmente para pessoas que são mais jovens. “Eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito dessa pegada de tem que ser feito rápido, tem que ser aprendido de uma forma mais dinâmica. Então, os cursos no Senac, hoje, estão atendendo, de fato, o que o mercado pede”, ressalta.

A partir do seu interesse em se profissionalizar, Silvia conseguiu atingir um sonho pessoal: conhecer as tecnologias da China. “Estou na cidade chamada Nanjing”, comenta. Para os próximos anos, ainda há desejos para serem tirados do papel. “Quero trabalhar numa multinacional desenvolvendo produtos que facilitem a vida das pessoas no dia a dia. Outro sonho que eu tenho,é que a gente, como mulher, seja respeitada no mercado de tecnologia”, comenta.