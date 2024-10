Educação inovadora com estrutura de ponta

Apresentado por

- (crédito: Rede EduSesc)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

A Rede de Educação do Serviço Social do Comércio (EduSesc) oferece uma infraestrutura completa e moderna, que garante um processo de ensino-aprendizagem aliado à tecnologia e inovação. A instituição – localizada em Taguatinga Norte, na Ceilândia e no Gama – possui um currículo escolar que ressalta, desde cedo, o acesso a salas de ciências, espaços makers, ensino de robótica e iniciação à informática, o que possibilita a criação e desenvolvimento de projetos dentro da própria escola.

Para isso, a instituição possui o objetivo de proporcionar aos estudantes todas as ferramentas necessárias para que não precisem sair do ambiente escolar para colocar suas ideias em prática, seja em olimpíadas de robótica ou em projetos criativos. Além disso, o colégio é reconhecido por oferecer uma educação bilíngue, além de incentivar o pensamento digital a partir dos três anos de idade.

Nesse contexto, as crianças têm contato com a tecnologia desde cedo, manipulando robôs, mesmo que de forma simples, o que ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. O resultado dessa abordagem são os diversos prêmios conquistados pelos estudantes em olimpíadas de robótica, matemática, história e geografia, tanto no Distrito Federal quanto em competições nacionais.

Ensino criativo a partir de vivências

Buscando ressignificar os conteúdos escolares para uma formação completa dos estudantes, a Rede EduSesc promove o desenvolvimento de processos criativos a partir das vivências dos alunos, trabalhando com objetivos que dialogam diretamente com a realidade de cada um, oferecendo uma abordagem educativa que vai além do conteúdo tradicional.

"Promovemos a formação integral dos alunos permitindo o desenvolvimento de processos criativos a partir das vivências dos estudantes. Trabalhamos com objetivos que dialogam diretamente com a realidade dos educandos, oferecendo uma abordagem educativa que vai além do conteúdo tradicional", explica a diretora da EduSesc de Taguatinga Norte, Elizangela de Jesus Lima.

Por essas razões a pedagoga avalia que a proposta pedagógica da Rede EduSesc é inovadora no mercado de educação, especialmente por respeitar as fases do desenvolvimento do educando; incentivar o protagonismo e a criatividade; e preparar o aluno para a vida. “O estudante é estimulado a pensar em problemas da sua comunidade e a criar soluções que se aplicam à sua realidade, promovendo um aprendizado contextualizado”, informa.

Para isso, o colégio aposta em projetos desenvolvidos pelos estudantes com a orientação dos docentes. Dessa forma, busca-se criar ações que, muitas vezes, transcendem o ambiente da sala de aula, incentivando o desenvolvimento de habilidades que podem ser aplicadas em diferentes momentos do dia a dia dos estudantes. Segundo a diretora, essas iniciativas são essenciais, visto que proporcionam uma amplitude de conhecimento que permite o desenvolvimento de habilidades sociais e competências emocionais.

“Isso é fundamental para a formação de indivíduos que possam ir além de conteúdos isolados, integrando diversas áreas do conhecimento para atender às necessidades emergentes da sociedade. Neste ano, por exemplo, os estudantes do ensino fundamental (anos finais) e do ensino médio desenvolveram o projeto ‘Múltiplas Linguagens da Arte’, que traz uma pesquisa histórica sobre temas relacionados à favela e o seu potencial cultural, social e econômico”, conta.

De acordo com Elizangela, a ideia era mostrar a riqueza desses espaços, que vão além da exclusão, violência e pobreza. Outro destaque dos projetos da EduSesc que evidenciam o protagonismo dos estudantes são os clubes, como os projetos de extensão que fazem a diferença na formação dos educandos. “No clube de jornalismo da escola, por exemplo, os estudantes criam matérias sobre o cotidiano, contribuindo para o registro das nossas vivências escolares”, destaca.

Já o clube de Relações Internacionais organiza simulações da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir questões relevantes para a sociedade. “Temos também o clube de Robótica, uma iniciativa dos estudantes que, neste ano, conquistou a primeira colocação em competições no Distrito Federal”, ressalta.

Projetos da instituição

Comprometida com a implementação de projetos diversificados ao longo da vida acadêmica do estudante, a EduSesc oferece uma infraestrutura completa para que todo o processo de ensino-aprendizagem esteja aliado a uma formação de qualidade. Nesse cenário, entre os destaques da instituição, encontra-se a proposta bilíngue da rede, o pensamento computacional e de informática, além da sala Maker.

Duas grandes iniciativas de êxito são os projetos Cultura de Paz e as Olimpíadas Acadêmicas. “A Cultura de Paz é desenvolvida em todas as etapas da educação. Seu principal objetivo é cultivar o respeito, a cooperação e a empatia nas relações dentro e fora do ambiente escolar. A cada ano, toda a comunidade é engajada em diversas atividades que incluem literatura, artes cênicas e plásticas, oratória, entre outras habilidades”, destaca.

De acordo com Elisangela, recentemente, a EduSesc começou a envolver as famílias de forma mais direta, através do Comitê da Paz, um conselho formado por estudantes, responsáveis, docentes e gestores da escola, que atuam conjuntamente em diversas ações.

Outro quesito de destaque são as Olimpíadas Acadêmicas, que têm ganhado cada vez mais notoriedade na escola. “Estudantes com afinidades específicas, orientados pelos docentes em horários extraclasse, desenvolvem suas habilidades para participar de competições em diversas áreas. Em pouco mais de dois anos de participação, nossos alunos têm se destacado nas Olimpíadas de História, Matemática, Robótica, Astronomia e Física Nuclear”, informa.

Destaque para a Ciência

Elizangela conta que a educação promovida pelo Sesc DF, a partir das instituições como a Rede EduSesc, intensifica a divulgação científica por meio do Sesc Ciência, tornando acessíveis os temas deste nicho a professores, estudantes e o público em geral. Na prática, o projeto busca integrar o conhecimento científico à formação cidadã, incentivando o debate e a curiosidade por meio de observação e experimentação.

“Com duas Salas de Ciências fixas e dois projetos itinerantes (Planetário e Oceanário), o Sesc Ciência proporciona um ambiente acolhedor e interativo, que estimula o diálogo e a exploração de fenômenos científicos. As salas de Ciências estão localizadas nas unidades em Taguatinga e no Gama. A proposta desses espaços é que todos possam experimentar, dialogar entre si e com o acervo, organizar clubes de ciências e encontrar recursos e oportunidades para juntos, construírem um ambiente que desperte a curiosidade sobre o tema, por meio de visita mediadas e atividades experimentais com ‘mão na massa’”, comenta.

Já os projetos itinerantes, o Planetário e o Oceanário, possuem acervos compostos por domos infláveis, um para projetar o céu e outro para o fundo do mar. Além das sessões nas cúpulas, há diversas atividades para o público tais como palestras e oficinas. “O atendimento é feito mediante agendamento junto a Coordenação pedagógica nas unidades Sesc Taguatinga Norte e Gama. As sessões duram em média 40 minutos com capacidade de atendimento para 40 pessoas”, informa.

Memórias especiais

Lara Silvéria, estudante da 1ª série do ensino médio da EduSesc, está na instituição desde os quatro anos. "Como estudo há muitos anos, tenho lembranças maravilhosas de vários momentos que o colégio me permitiu viver, mas os passeios que a escola nos proporciona todos os anos a uma fazenda é uma das melhores que tenho da instituição", conta.

Para ela, as atividades e os trabalhos que foram passados possibilitaram que o seu processo de aprendizagem fosse significativo. Muitos deles refletiram na criatividade, escolhas de futura profissão e, até mesmo, saber impor as próprias ideias. "As experiências e palestras na escola me prepararam para conviver em sociedade, respeitando o próximo e valorizando a diversidade", ressalta.

Vinícius Tano, concluindo o ensino médio, compartilha o mesmo sentimento de Lara. A EduSesc foi a sua primeira e única escola. "A parte do ensino infantil foi essencial, pois estimulou minha criatividade e comunicação desde cedo. Além disso, o ensino médio me ajudou a desenvolver habilidades e experiências extremamente necessárias e úteis para o mercado de trabalho e para a vida, como a proatividade, comunicação, criatividade e praticidade", conta.

O estudante também indica que a extensa diversidade de projetos existentes o estimulou a explorar e descobrir áreas em que ele pôde se identificar, como o empreendedorismo e o jornalismo, além de estimular habilidades socioemocionais e a prática real do que é visto em sala de aula e fora dela.