Sesi-DF e Senai-DF trazem mais educação, tecnologia e inovação para Brasília

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Em um mundo cada vez mais interconectado e dinâmico, a indústria assume um papel central não apenas na economia, mas no desenvolvimento sustentável da sociedade. Mais do que produzir bens, ela se transforma em um poderoso agente de transformação social, impulsionada por três pilares fundamentais: educação, tecnologia e inovação.

Brasília, que celebra os seus 65 anos em 2025, é uma cidade pulsante no que diz respeito a esse tripé. Jamal Jorge Bittar, diretor regional do Serviço Social da Indústria (Sesi-DF) e presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF), reforça o fato de que o segmento é essencial para a região. "Das obras de construção de Brasília até hoje, a indústria cumpriu seu papel de levantar uma cidade inteira do zero e de ser parte da formação da estrutura econômica de toda a região", avalia.

De acordo com Bittar, a indústria precisa ser tratada como o setor que vai viabilizar condições para a manutenção da qualidade de vida que o DF entrega atualmente para o brasiliense. Criou-se em Brasília a ideia de que a capital foi feita para ser uma cidade meramente administrativa. Ele explica que não se mensurou o crescimento local e, também, do entorno. "Hoje, somadas as duas regiões, temos uma população que beira os quatro milhões de habitantes que precisam de emprego e de renda que o Estado não consegue gerar", destaca.

Nesse contexto, o Sesi-DF e o Senai-DF buscam atuar ativamente para que a indústria seja o vetor de transformação da capital e, ainda, esteja no centro das discussões. Isso porque, na prática, ambos têm como cerne de atuação a educação, a inovação e a tecnologia para a indústria. Desde a educação básica, no Sesi-DF, até a formação profissional, no Senai-DF, as instituições preparam jovens e adultos para serem profissionais qualificados para o futuro do trabalho, que é de base tecnológica.

Em 2024, o Senai-DF recebeu mais de 40 mil alunos, que se matricularam em cursos gratuitos de qualificação profissional. No Sesi-DF, foram mais de duas mil matrículas na educação básica, sendo quase 50% em vagas gratuitas. Além do trabalho em educação, as entidades têm programas para atendimento direto à indústria, seja no cuidado com a saúde e com a segurança do trabalhador, seja no suporte ao desenvolvimento tecnológico e no incentivo à inovação nas empresas.

“O Distrito Federal tem espaço para crescer fora do setor público. É necessário que ocorra um movimento para desenvolvimento do setor privado local, especialmente focado na indústria. Temos uma juventude criativa, inovadora e que pode fazer parte do futuro do DF em uma indústria que tem capacidade de entregar salários acima da média do mercado e de impulsionar o desenvolvimento social e tecnológico”, afirma.

Além disso, Bittar indica que a indústria da capital agrega mais de R$ 10 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) local e emprega mais de 117 mil trabalhadores em mais de 6,8 mil empresas. “É o setor que paga salários médios mais altos na iniciativa privada e que contribuiu localmente com mais de R$ 2 bilhões em ICMS em 2022”, complementa. Os números mostram a força do setor que vive um momento de crescimento no país e que pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento do DF.

“O setor industrial tem características próprias que são positivas para as áreas onde se consolida. Construir uma fábrica é caro, complexo e, por isso, é um investimento de longo prazo. Nenhuma indústria se instala com a perspectiva de se mudar em curto ou médio prazo pelo fato de a mudança ser onerosa. Quando uma indústria se instala, a região tem garantia de geração de renda e de empregos por décadas. No DF, a indústria, especialmente a de transformação, está instalada nas regiões administrativas, fator que descentraliza a renda e leva empregos para as regiões mais populosas”, destaca.

Educação tecnológica nas escolas

O Senai-DF e o Sesi-DF são criados e mantidos pela indústria. No DF, o Sesi-DF opera desde 1958 com trabalho em educação básica e continuada e na promoção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador da indústria. Já o Senai-DF atua localmente desde 1966 e tem ações focadas na qualificação profissional e no suporte à indústria. Mantendo a tradição de investir em um ensino que aprimore a tecnologia e a inovação, as instituições buscam formar indivíduos de diferentes idades para que haja um aprimoramento de habilidades pessoais.

Essa atuação trouxe resultados positivos. De 16 a 19 de abril, o Distrito Federal foi representado pelas equipes Robot’s District e Federal Force, formada por estudantes do Sesi-DF e do Senai-DF, no First Championship 2025 — principal torneio mundial de robótica, promovido pela organização norte-americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology (First). A competição, realizada no Texas, trouxe alegria para a capital.

Bittar comenta que a ida aos Estados Unidos foi o resultado de um trabalho de mais de 10 anos das entidades devido a inserção da robótica no currículo nas escolas, sendo parte da rotina educacional. “No total, por volta de 600 equipes de todo o mundo participaram das competições de FRC do First Championship e nós, do Sesi-DF e do Senai-DF, tivemos duas equipes no torneio”, comemora. Para ele, trata-se de uma participação que orgulha muito por mostrar o resultado de um processo construído com planejamento e estruturado com foco na formação de pessoas capazes de ser os profissionais mais importantes e mais procurados no futuro do mercado de trabalho.

“Em nossas escolas do Sesi-DF, trabalhamos a robótica First Lego League, para as crianças e adolescentes, com robôs montados com peças e automação Lego. A categoria FRC é um segundo estágio nesse processo de educação tecnológica e tem a participação do Senai-DF, com robôs de porte industrial, de mais de 50 quilos de peso e que passam dos dois metros de altura, cumprindo funções que replicam as demandas da indústria”, contextualiza.

O investimento em uma educação tecnológica e inovadora, segundo Bittar, é fundamental no desenvolvimento do DF. Essa realidade é ampliada no âmbito do ensino superior. "Temos um dos maiores níveis educacionais do Brasil e investimos fortemente no Sesi-DF e no Senai-DF na formação de pessoas com capacidade de trabalharem e de empreenderem em alto nível na indústria de alta tecnologia", acrescenta.

Outro aspecto de relevância diz respeito ao trabalho desenvolvido com o governo para a melhoria do ambiente de negócios local com o intuito de atrair investimentos industriais e com o foco na modernização do setor. No entanto, ele ressalta que além de se pensar no futuro da indústria da capital, é fundamental que o DF trate a indústria como o melhor caminho para o futuro.

“Temos hoje os melhores índices de qualidade de vida do país, resultado direto da renda gerada pela administração pública. A indústria é o caminho para que, no futuro, o DF mantenha o alto nível de qualidade de vida que vivemos hoje. Precisamos pensar juntos no futuro da capital e a indústria é o melhor caminho para o nosso amanhã”, afirma.