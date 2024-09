Moderna, internacional e bilíngue: conheça a SIS Swiss International Brasília

Apresentado por

A Itália, a Suíça e a Alemanha possuem algo em comum com o Brasil: a excelência de ensino oferecida nas unidades da SIS Swiss International School, presentes nos três países. Centrada em uma educação bilíngue e na aprendizagem entre pares no idioma nacional e em inglês, a instituição forma os seus alunos para que possam acessar universidades em qualquer lugar do mundo. Em Brasília, desde a educação infantil até o ensino médio, a escola combina o currículo brasileiro com os programas do International Baccalaureate (IB).

Além do português e do inglês, a SIS Brasília também aposta no aprendizado do alemão e do francês com o intuito de promover, ainda mais, a globalização dos seus estudantes. Por fazer parte de um grupo sólido, que proporciona aos alunos momentos de intercâmbio cultural, pedagógico e esportivo, o colégio é reconhecido por formar cidadãos com mentalidade internacional com forte vínculo com suas origens.

De acordo com o diretor Henrick Oprea, a SIS Brasília prepara os seus alunos para os desafios da vida. "Ela oferece uma combinação única do currículo brasileiro com currículos internacionais, além de certificações em línguas que garantem aos estudantes vantagens no caminho que escolherem. A SIS Brasília é uma IB World School desde a educação infantil. A escola tem um olhar individualizado para cada aluno, respeitando o processo de aprendizagem de cada um", explica.

Na prática, a integração entre os currículos é planejada para garantir que os estudantes tenham um aprendizado fluido e único. Para isso, o currículo brasileiro é alinhado com as práticas internacionais, com os programas do International Baccalaureate (IB) e com currículos desenvolvidos pela própria SIS e que são aplicados igualmente nas escolas na Suíça e na Alemanha.

Henrick destaca que, através de uma abordagem investigativa, os alunos exploram temas diversos em vários idiomas, incentivando-os a questionar e a explorar o mundo ao seu redor sob diversas perspectivas trazidas com a vivência em uma escola internacional.

Primeira IB World School da capital, a SIS Brasília oferece ensino em tempo integral e é um ambiente vivo, multicultural, que respeita cada indivíduo e seu processo de aprendizagem. Na prática, os estudantes vivenciam 50% do tempo imersos em ambientes em inglês e 50% em ambientes em português.

“Essa integração entre os currículos e a compreensão de diversas formas de enxergar o mundo enriquece o processo de aprendizagem, permitindo que os alunos desenvolvam uma compreensão mais ampla e profunda do mundo, além de habilidades adaptativas que são essenciais no cenário globalizado”, avalia o diretor.

Além disso, há um forte apoio e incentivo da instituição para aguçar a curiosidade das crianças. Isso permite que, no dia a dia, o aprendizado se torne mais leve e baseado em brincadeiras, experiências próprias e descobertas pessoais. Henrick informa que, pela abordagem holística à educação, a SIS Brasília prepara os alunos não só para desafios acadêmicos, mas também para serem cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de navegar e contribuir para um mundo cada vez mais interconectado.

“Ajudamos nossos alunos a desenvolverem suas estratégias próprias e incentivamos sua curiosidade para que possam fazer escolhas conscientes e se tornarem aprendizes ao longo de suas vidas”, contextualiza. Para a SIS, outro aspecto de relevância da rede de ensino diz respeito à união da preparação acadêmica com o cuidado emocional.

“Isso é refletido em nosso currículo e práticas diárias, que incluem, aconselhamento e atividades que promovem o equilíbrio emocional e social. Temos uma grande parceria com as famílias para que possamos traçar estratégias em conjunto. Além disso, nosso currículo sempre busca reflexões sobre o ser para que os alunos desenvolvam o autoconhecimento tão importante para alcançarem o equilíbrio”, reforça.

Uma rede que gera conexões

De acordo com Henrick, fazer parte do grupo SIS Swiss Internacional School proporciona aos alunos diversas oportunidades de intercâmbios internacionais, sejam presenciais ou a distância. “A SIS Cup e a Intercountry Activity, por exemplo, proporcionam o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de uma visão para além das fronteiras da escola”, destaca. Além disso, segundo o diretor, a SIS Brasília promove eventos culturais e celebrações das diversas línguas estudadas. “Nossa comunidade é composta por alunos de várias nacionalidades, o que enriquece o ambiente educacional e promove uma aprendizagem intercultural autêntica”, complementa.