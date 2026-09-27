Educação bilíngue e experiências internacionais para formar cidadãos globais

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Em um mundo cada vez mais conectado, preparar crianças e jovens para diferentes contextos e culturas é um dos desafios da educação. Mais do que transmitir conhecimento, a escola tem o papel de desenvolver autonomia, pensamento crítico e confiança para que os estudantes possam construir seus próprios caminhos. Em Brasília, a SIS Swiss International School reúne esses elementos em uma proposta que combina educação bilíngue, currículo brasileiro, experiência internacional e tradição educacional suíça.

Localizada na Asa Sul (SGAS 905), a escola integra o Grupo SIS, que conta com unidades no Brasil e na Europa, e faz parte do Grupo Klett, um dos mais tradicionais grupos educacionais privados da Europa, com mais de 125 anos de atuação. Essa presença internacional permite à SIS unir a experiência de um grupo educacional com atuação em diferentes países à compreensão das particularidades da educação brasileira.

Um dos pilares da proposta educacional é o bilinguismo. Na SIS, português e inglês ocupam espaços equivalentes na rotina escolar: 50% das aulas são ministradas em inglês e 50% em português, e os conteúdos da formação geral básica são trabalhados nos dois idiomas.

“Somos uma escola que valoriza igualmente o desenvolvimento do português e do inglês. Não se trata apenas de aprender uma segunda língua, mas de utilizar os dois idiomas como ferramentas para aprender, se comunicar e construir conhecimento”, explica Henrick Oprea, diretor da SIS Swiss International School Brasília.

A experiência com diferentes idiomas se amplia ao longo da vida escolar. A partir do 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes passam a ter contato com o alemão, que acompanha sua formação até o final do Ensino Médio. O francês também integra a grade curricular do 6º ao 9º ano.

Uma educação que amplia horizontes

A dimensão internacional também faz parte das experiências vivenciadas pelos alunos. A conexão com um grupo educacional presente em diferentes países possibilita o contato com outras culturas, perspectivas e formas de aprender, ampliando o repertório dos estudantes ao longo de sua trajetória.

Essa perspectiva internacional está presente também na proposta pedagógica da escola, que adota os programas do International Baccalaureate (IB). Em Brasília, a SIS oferece os três programas que compõem uma jornada contínua: o Primary Years Programme (PYP), voltado à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental; o Middle Years Programme (MYP), para os anos finais do Ensino Fundamental e o início do Ensino Médio; e o Diploma Programme (DP), destinado aos dois últimos anos do Ensino Médio.

A continuidade entre os programas permite que o estudante encontre uma proposta pedagógica que se desenvolve de forma progressiva ao longo das diferentes etapas escolares.

“Quando existe uma continuidade na proposta educacional, o estudante consegue compreender melhor seu próprio processo de aprendizagem e assumir gradualmente mais responsabilidade por ele. Isso contribui para que as transições entre as diferentes etapas sejam mais naturais”, destaca Henrick.

Aprender e crescer

Na SIS, a escola é também um espaço de convivência, descobertas e desenvolvimento. Em um ambiente estável, no qual se sentem seguros e, ao mesmo tempo, desafiados, os alunos são estimulados a aprender e crescer em diferentes dimensões.

No dia a dia, aprender, brincar e trabalhar em conjunto também são oportunidades para desenvolver habilidades que vão além dos conteúdos acadêmicos. Ao conviver com os colegas, os estudantes aprendem a compartilhar, a expressar suas ideias com assertividade e a reconhecer suas próprias conquistas.

Nesse processo, o protagonismo do aluno na investigação e na reflexão ocupa um papel central. A proposta é estimular uma participação cada vez mais ativa na construção do conhecimento e no próprio processo de aprendizagem.

“Os alunos vivenciam uma imersão natural no inglês diariamente, se expressando e construindo autonomia em um ambiente preparado para o seu melhor desenvolvimento. Ao longo dos anos, essa jornada se aprofunda. Como uma escola IB Continuum, acompanhamos nossos alunos em todas as etapas, com foco em excelência acadêmica, criatividade e pensamento crítico, para que se sintam confiantes como cidadãos globais prontos para o mundo”, afirma Henrick.

Uma jornada em constante evolução

A construção dessa proposta passa também pelo desenvolvimento contínuo dos profissionais que fazem parte da escola. Para os próximos anos, a SIS Swiss International School mantém como foco a qualidade de ensino e a formação continuada de sua equipe.

Entre as iniciativas estão os dias de desenvolvimento profissional com professores das escolas da SIS no Brasil e o trabalho contínuo de consolidação dos currículos de leitura, escrita e tecnologia, aplicados nas unidades do Grupo SIS.

“A ideia é continuar a aprimorar elementos que já temos, como nossos dias de desenvolvimento profissional com todos os professores das escolas da SIS no Brasil, a consolidação de nossos currículos de leitura, escrita e tecnologia — que são aplicados em todas as escolas da SIS — e o aprofundamento na exploração de oportunidades para que nossos estudantes avancem cada vez mais”, comenta Henrick.

Ao combinar a tradição educacional suíça com uma formação bilíngue, uma perspectiva internacional e uma proposta pedagógica que valoriza autonomia, criatividade e pensamento crítico, a SIS Swiss International School busca acompanhar cada aluno em sua trajetória escolar e oferecer ferramentas para que ele esteja preparado para diferentes possibilidades no futuro.