Somms Wine Bar aposta em degustação de vinhos variados por taças

Os moradores de Brasília já podem desfrutar uma nova forma de apreciar bons vinhos. Com a chegada do Somms Wine Bar, a capital conta com mais de 80 rótulos para serem degustados em taças, utilizando a tecnologia Coravin, responsável por servir a bebida sem remover a rolha da garrafa. Capitaneada pelos sommeliers Beatriz Campos e Frederico Castro, a marca surgiu a partir da paixão em comum dos empresários pela iguaria.

"Fomos inspirados pelas experiências em vinícolas brasileiras e internacionais para criar o Somms. Queremos oferecer uma imersão no mundo do vinho, com curadoria cuidadosa e uma proposta que vai além da venda de rótulos. O conceito é de um espaço onde cada taça é uma viagem – um ambiente onde a cultura do vinho é apreciada em todas as suas formas, desde a degustação até a harmonização", explica Beatriz Campos.

Para a sócia-fundadora, o Somms Wine Bar é uma experiência enogastronômica em Brasília que se dedica a criar uma conexão profunda entre seus visitantes e o mundo dos vinhos. A marca representa expertise e paixão, reunindo sommeliers que desejam compartilhar histórias, Terroirs e culturas vinícolas com os clientes, tornando o vinho acessível, educativo e envolvente.

Dando ênfase na qualidade e diversidade, o Somms oferece vinhos brasileiros e internacionais, incluindo rótulos exclusivos e edições limitadas. "Com o crescimento do interesse pelo vinho no Brasil, percebemos uma oportunidade de criar um espaço que agregasse conhecimento, cultura e apreciação do vinho de uma forma envolvente e inovadora, conectando pessoas a essa paixão", explica.

Na visão da sommelière, o Wine bar se diferencia dos demais da cidade, especialmente, por trazer uma curadoria exclusiva dos donos. Para isso, cada vinho é meticulosamente avaliado antes de integrar à carta. “Além de corretos, nossos vinhos são únicos no Distrito Federal, incluindo rótulos provenientes da Moldávia, Bulgária, Hungria e até da Macedônia do Norte”, exemplifica Beatriz.

Outra proposta inovadora, além do vinho em taça e da variedade do Somms, trata-se do conceito de "Flights". Na prática, trata-se de uma sequência de vinhos selecionados para serem degustados lado a lado. "Imagine comparar grandes ícones italianos, explorando suas nuances e aromas. É uma experiência única e espetacular", destaca.

O sommelier Frederico Castro informa que os Flights são compostos por uma seleção de três a cinco vinhos, organizados para que os clientes possam experimentar diferentes terroirs, uvas ou estilos de forma comparativa. "É uma experiência educativa, permitindo ao cliente explorar nuances e contrastes entre os vinhos em um único momento, sempre com o apoio e orientação dos nossos sommeliers", ressalta o empresário.

Além disso, a comida é uma parte importante da degustação de vinhos. Para isso, a casa conta com pratos selecionados para intensificar a experiência. “O menu evita ingredientes que possam atrapalhar a degustação, como vinagre e abacaxi, comuns em entradas que não harmonizam bem com vinhos tintos”, informa.

Outras iniciativas do Somms também colocam a marca bem posicionada no mercado de vinhos de uma forma inovadora e disruptiva. Parte da sua atuação, na capital, envolve a realização de eventos exclusivos, como degustações temáticas e harmonizações guiadas. Para isso, o menu é pensado de forma cuidadosa para se tornar complementar à bebida. "Também desenvolvemos uma plataforma de entregas rápidas, que leva uma seleção especial de rótulos até a casa do cliente, proporcionando conveniência e qualidade", indica o sócio-fundador.

Outra iniciativa de sucesso adotada pelo Somms envolve o trabalho em parceria com os restaurantes de Brasília. De acordo com o sommelier Frederico Castro, são realizadas análises dos pratos da casa para que a escolha dos vinhos seja a melhor possível. "A equipe do Somms realiza uma curadoria que leva em consideração o perfil do restaurante, criando uma experiência gastronômica única para os clientes", contextualiza.

Parceria de sucesso

A partir da união de conhecimentos de Beatriz e Frederico, o Somms Wine Bar foi idealizado quando os sócios se conheceram, em outubro de 2023, em uma feira de vinhos. Beatriz traz em sua bagagem diversos cursos consolidados e uma sólida experiência com vinícolas brasileiras. Ao longo dos anos, ela se especializou em explorar as riquezas do terroir nacional, conhecendo de perto os produtores, as suas histórias e os segredos por trás de cada safra.

Já Frederico Castro possui inúmeros títulos, entre eles, o mais famoso curso mundial: DIPWSET, que está em curso, onde existem apenas 40 profissionais formados no Brasil. Considerado um estudioso do mundo dos vinhos e um explorador incansável, ele mergulhou nas tradições vinícolas de diferentes culturas e países, sempre em busca de novos conhecimentos e sabores. Suas últimas aventuras o levaram aos vinhedos ensolarados da Califórnia e aos terroirs únicos da África do Sul, onde aprofundou-se ainda mais no que o vinho representa para cada localidade.

Atualmente, o wine bar está localizado no Sudoeste (CSLW 102), mas a segunda unidade será inaugurada ainda neste mês de novembro, na SQS 412."Nosso objetivo é expandir a marca Somms Wine Bar. Novas unidades serão abertas nos próximos três anos. Queremos continuar a trazer novidades, explorando vinhos de diferentes regiões e ampliando o leque de eventos e harmonizações", antecipa Frederico.