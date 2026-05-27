Maior festival de hambúrguer da história no Parque da Cidade

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A Carreta Hamburgada, projeto que nasceu do coração da StarBulls, vem conquistando o público nas feiras noturnas do Distrito Federal e já se tornou referência quando o assunto é hambúrguer artesanal com qualidade e preço acessível.

A StarBulls ganhou destaque nacional após realizar a maior hamburgada do Brasil, com mais de 10 mil hambúrgueres vendidos em apenas 12 horas de operação. Agora, a marca segue expandindo sua proposta de levar sabor, experiência e preços populares para diferentes regiões de Brasília.

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Nesta quinta-feira, dia 28 de maio, data em que é celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer, a Carreta Hamburgada promete entrar para a história com um mega evento no Estacionamento 8 do Parque da Cidade.

Batizado como “O Maior Festival de Hambúrguer já visto na história”, o evento contará com uma grande estrutura, atendimento especial e opções exclusivas de hambúrgueres artesanais preparados na hora.

Entre os destaques do cardápio estão:

Hambúrguer clássico por R$ 10,90;

Hambúrguer duplo por R$ 18,90;

Lançamento do hambúrguer triplo por R$ 29,90.

Todos os hambúrgueres são produzidos com carne própria, molho artesanal exclusivo e preparados na hora, garantindo sabor e qualidade ao público.

A expectativa é reunir milhares de apaixonados por hambúrguer em uma celebração marcada por gastronomia, experiência e preços acessíveis.

Receitas exclusivas

A StarBulls Hamburgueria vem se destacando no cenário gastronômico do Distrito Federal pela proposta de unir hambúrguer artesanal, qualidade e preços acessíveis. Localizada na Quadra 101 do Recanto das Emas. Hoje, a marca segue conquistando o público com receitas exclusivas, carne e molhos de produção própria, além de experiências que atraem amantes de hambúrguer de toda Brasília.