Studio Aera abre primeira unidade em Brasília com novo conceito de wellness

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Experiência, personalização, estética e comunidade são os pilares do Studio Aera, inaugurado no Sudoeste - (crédito: Divulgação/Studio Aera)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

A nova era do pilates trouxe a esfera urbana, moderna e sofisticada para treinos que transformam o corpo e a mente. Conectado com o mundo wellness e reforçando o conceito de estilo de vida saudável, surgiu o Studio Aera. Na capital, a sua primeira unidade foi aberta no Sudoeste (CLSW 302), no mês de março, para promover aulas que atuam diretamente com o bem-estar e a conexão pessoal de cada aluno.

O evento de inauguração contou com experiências exclusivas, um ambiente cuidadosamente projetado, modalidades diferenciadas e a presença de convidados especiais como o cantor Pipo Marques e o DJ Bhaskar. A unidade de Brasília marca o lançamento do 20º estúdio da rede, presente em diferentes cidades do Brasil.

O evento de inauguração contou com experiências exclusivas (foto: Divulgação/Studio Aera)

"Nossos pilares são experiência, personalização, estética e comunidade. A gente não entrega só uma aula, mas um momento completo de cuidado com o corpo e a mente, dentro de um ambiente que inspira", conta Gabriel Veiga, sócio do Studio Aera.

O empresário indica que, atualmente, a Aera oferece uma releitura contemporânea do pilates, além das aulas de Jab House, que combinam boxe com treino funcional; e o Vidya Hot Yoga, voltado para prática em ambiente aquecido.

“Queremos que cada pessoa que entre no Aera se sinta acolhida, energizada e conectada consigo mesma. É um espaço para desacelerar, cuidar do corpo e sair melhor do que entrou – física e mentalmente”, defende. Para isso, a unidade dispõe de horários variados ao longo do dia, pensados para encaixar na rotina dos alunos.

Aera aposta em aulas envolventes com ritmo, música e movimentos que desafiam o corpo (foto: Divulgação/Studio Aera)

“Também trabalhamos com aulas avulsas e planos mensais, incentivando a consistência e evolução dos alunos”, acrescenta. Gabriel pontua que as reservas podem ser feitas pelo aplicativo do Studio Aera, no WhatsApp da unidade do Sudoeste ou, ainda, no site da rede: https://aerapilates.com.br/.

Apesar de manter os princípios do pilates clássico – como controle, respiração e consciência corporal –, o estúdio traz o conceito boutique, prezando por uma experiência mais exclusiva, com turmas reduzidas e atendimento personalizado. "Nossa abordagem também é mais fluida, dinâmica, sofisticada e conectada com o lifestyle atual", informa.

Releitura contemporânea do pilates (foto: Divulgação/Studio Aera)

Para isso, o Aera aposta em aulas envolventes com ritmo, música e movimentos que desafiam o corpo de forma moderna. Agregando à experiência, o estúdio conta com equipamentos de alta qualidade, pensados para proporcionar segurança, conforto e performance. “Além dos aparelhos clássicos, também utilizamos acessórios que tornam as aulas mais completas e versáteis”, ressalta.

Jab House, que combina boxe com treino funcional (foto: Divulgação/Studio Aera)

Autocuidado em transformação

Defendendo um novo conceito em bem-estar, o Studio Aera atua para oferecer experiências diferenciadas que vão além do exercício físico, unindo ambiente, estética e qualidade no atendimento. "Nascemos com o propósito de transformar a forma como as pessoas enxergam o autocuidado — tornando esse momento algo desejado, prazeroso e parte essencial da rotina", defende Gabriel.

Com forte inspiração em estúdios internacionais, o Aera acredita que o bem-estar está em tudo: na música, na iluminação, no cheiro do ambiente, no atendimento e até no pós-aula. Por essa razão, o espaço, no Sudoeste, também traz o Café ETC, assinado pelo chef Marcelo Petrarca. "Pensamos em cada detalhe para que a experiência seja completa e sensorial", indica.