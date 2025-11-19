Vendedor IA revoluciona mercado de vendas com atendimento customizado

Apresentado por

Nos últimos anos, a adoção de chatbots em empresas brasileiras tornou-se uma solução quase obrigatória para reduzir custos e agilizar atendimentos. Porém, à medida que o mercado amadurece, um novo desafio aparece: consumidores exigem precisão, personalização e respostas que realmente resolvam seus problemas.

É nesse cenário, onde a automação simples já não basta, que surge uma nova geração de tecnologia: os agentes de IA, sistemas capazes não apenas de conversar, mas de executar tarefas reais, tomar decisões complexas e se integrar profundamente a processos comerciais.

Um grande destaque do mercado diz respeito ao Vendedor IA, ferramenta criada pela Tecto Tecnologia, onde a inteligência artificial generativa possui uma atuação similar a de um time de vendas completo, automatizando todo o processo de vendas – desde a captação até o fechamento do negócio. "Nós entregamos uma solução sob medida, usando o que há de melhor no mundo", afirma o CEO Gabriel Aguiar.

O executivo conta que a ideia surgiu não de uma invenção, mas de uma conexão. “Nós vimos, de um lado, empresas lutando com esteiras comerciais sobrecarregadas, perdendo leads por demora no atendimento ou usando chatbots que mais irritavam do que ajudavam”, informa. O case que inspirou a criação do Vendedor IA veio do Vale do Silício – região que abrange várias cidades do estado da Califórnia, nos Estados Unidos.



De acordo com Gabriel, ele enxergou uma explosão de novas IAs, modelos generativos e conceito de “agentes” e tecnologias potentes no território norte-americano, no entanto, eram complexas e distantes da realidade das empresas brasileiras. A partir dessa percepção, intensificou-se a busca por tecnologias avançadas de IA para trabalhar dentro do processo comercial das empresas.

"Existe um mito de que tecnologia de ponta, como a que usamos, é algo inacessível, complexo e feito apenas para as gigantes do mercado. Nós quebramos isso. Nosso CTO, por exemplo, veio de uma longa jornada no Vale do Silício. A missão dele aqui não é apenas 'trazer' as tecnologias mais avançadas de lá; é 'traduzir' essas inovações para o dia a dia dos nossos clientes", destaca. Por essa razão, Gabriel avalia que a solução da Tecto Tecnologia pode ser aplicada em empresas de qualquer tamanho. "Mas de nada adianta a melhor tecnologia se ela não for bem aplicada", alerta.

Para garantir o êxito da estratégia, a Tecto oferece um time dedicado ao Sucesso do Cliente. Na prática, trata-se de uma equipe que trabalha ativamente ao lado da marca parceira para garantir que o agente de IA esteja performando e que, juntos, será possível alcançar os objetivos do parceiro. “No fim das contas, nosso objetivo não é vender um software. Nosso objetivo é entregar a melhor versão da sua própria operação comercial. Nós pegamos o seu jeito de vender e o potencializamos com a melhor tecnologia disponível no planeta”, acrescenta.

Um estudo da Harvard Business Review – publicação da escolas de negócios Harvard Business Publishing (HBP) – revela que responder a um cliente em até cinco minutos pode aumentar em até nove vezes a chance de conversão, mas a maioria das empresas ainda perde essa janela crítica.

Além disso, apenas cerca de 15% do público alcançado por campanhas digitais corresponde a leads realmente qualificados para o time comercial, o que abre espaço para soluções como o Vendedor IA, capaz de realizar a triagem inicial e identificar com precisão os potenciais clientes ideais antes do contato humano.

O levantamento também aponta que cerca de 40% das conversões ocorrem fora do horário comercial, indicando um volume significativo de receita que antes era perdido. Com processos automatizados, empresas registram ainda a liberação média de 15 horas semanais por funcionário, anteriormente dedicadas a tarefas manuais de follow-up.

Diante desses dados, Gabriel afirma: a IA está transformando o processo de vendas B2B e B2C, especialmente no que diz respeito ao foco do vendedor. "Por décadas, vender envolveu muito trabalho repetitivo: qualificar leads, responder as mesmas 20 perguntas, agendar reuniões e preencher CRM. O que os agentes de IA fazem é assumir essa carga com a triagem, a qualificação, o atendimento instantâneo e o agendamento", aponta.

Eliminando barreiras burocráticas

Giovanni Bonin, CTO da Tecto Tecnologia, indica que busca navegar com a inteligência artificial para impulsionar a inovação, eliminando barreiras burocráticas e auxiliando o crescimento das empresas com mais eficiência. Com o Vendedor IA, o executivo aponta que foi escolhida uma base tecnológica que nos dá a mesma robustez e escalabilidade de grandes empresas, permitindo um desenvolvimento rápido e seguro.

"Para a camada de IA, não ficamos ‘reféns’ de uma única solução. Usamos o melhor de dois mundos: integramos modelos de código aberto (open-source) que nós mesmos treinamos e ajustamos (fine-tuning), e complementamos com os modelos mais avançados do mercado (como os da OpenAI) para cenários que exigem máxima precisão. Isso nos dá total flexibilidade para processar grandes volumes de dados com a melhor eficiência possível", contextualiza Giovanni.

O especialista indica que a plataforma principal já está rodando em produção, automatizando vendas e atendimento via WhatsApp, web e e-mail. "Atualmente, processamos milhares de interações diárias com uma taxa de precisão acima de 95%, e nossos clientes já veem uma redução de 75% no tempo de resposta", diz. Ele também acrescenta que o Vendedor IA possui soluções ativas e comprovadas em e-commerce, no setor imobiliário, automotivo, varejista e atacadista, e também no gastronômico, tudo com segurança de alto nível empresarial.



