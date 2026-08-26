Verano Park Sul: Attos e Tecna inauguram decorado de 3 quartos

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Adquirir um imóvel ganhou novos significados nos últimos anos. Mais do que um lugar para morar, a casa ou apartamento se tornou um espaço de convivência, descanso, bem-estar e lazer. Nesse cenário, condomínios que combinam natureza, estrutura de lazer e conforto ganham força ao oferecer uma experiência de moradia mais completa, prática e conectada à qualidade de vida.

É a partir dessa nova forma de viver que um novo condomínio fechado chega ao Park Sul, uma das regiões mais valorizadas de Brasília, com uma proposta que coloca o wellness no centro da experiência. O Verano reúne apartamentos de três quartos e mais de 3.700 metros quadrados de lazer, com paisagismo exuberante e ambientes inspirados no conceito de resort – uma combinação pensada para transformar o cotidiano sem abrir mão da praticidade e da conveniência de estar dentro da cidade.











“O Verano Park Sul nasce do conceito ‘natural de viver’, que traduz uma proposta de moradia em que arquitetura, design, lazer, bem-estar, segurança e contato com áreas abertas fazem parte da rotina. uando começamos a desenvolver o projeto, buscamos entender o que realmente faz diferença para o comprador de um empreendimento desse perfil e para sua família”, informa Dener Claudino, diretor da Attos.

Os espaços de lazer foram pensados para diferentes idades, momentos do dia e formas de aproveitar o condomínio. Além disso, o Verano também oferece uma experiência de resort. A proposta, segundo Dener, é que o morador possa sair do apartamento e encontrar uma estrutura completa para praticar atividades físicas, aproveitar a piscina, estar com os filhos, receber amigos ou simplesmente descansar. Mais do que a quantidade de equipamentos, buscou-se criar uma sensação de permanência: espaços nos quais as pessoas realmente queiram estar. O lazer deixa de ser um complemento e passa a funcionar como uma extensão da própria casa.

Entre os ambientes estão: piscinas adulto e infantil aquecidas, praia rasa, academia, quadra de areia, SPA, salão de festas, espaço infantil e pet place, além de diversos outros espaços de convivência. “O mais importante, porém, foi não tratar esses ambientes de maneira isolada. Existe uma preocupação com a experiência do morador ao circular e permanecer nesses espaços, para que o conjunto funcione como uma verdadeira extensão da casa”, acrescenta.

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"Também percebemos um comprador mais criterioso. Hoje, não basta ter uma lista extensa de itens de lazer: ele observa se esses ambientes têm qualidade, se serão realmente utilizados pela família e se contribuem para sua rotina. Essa percepção influenciou diretamente o Verano. O projeto busca equilibrar vida dentro do apartamento e vida no condomínio, oferecendo espaços para saúde, descanso, convivência e entretenimento", defende João Carlos Lopes, diretor da Tecna.

O paisagismo, segundo ele, também ocupa papel central nessa proposta. Assinado por Ana Paula Roseo, o projeto foi concebido para ir além da função decorativa e participar da construção da atmosfera do empreendimento. A vegetação ajuda a qualificar os espaços de permanência e convivência e reforça a integração entre as diferentes áreas do condomínio. A intenção é que arquitetura, interiores e paisagismo sejam percebidos como partes de uma mesma experiência, criando uma atmosfera mais leve e conectada à natureza.

Localização estratégica

A escolha do Park Sul está relacionada à combinação de localização, infraestrutura e características urbanísticas da região. Consolidado e próximo a equipamentos como ParkShopping, metrô, comércio e serviços, o bairro oferece acesso facilitado a importantes vias de Brasília e, ao mesmo tempo, permite a implantação de condomínios fechados com grandes estruturas de lazer e segurança.

O Verano está inserido, ainda, em uma área que vem ganhando novos projetos e concentrando um movimento de crescimento e valorização, com menor densidade e empreendimentos mais exclusivos. “É um contexto que conversa diretamente com a proposta do empreendimento”, resume João Carlos.

Para o futuro morador, essa localização representa a possibilidade de combinar centralidade e conveniência com uma estrutura completa dentro do condomínio. “Essa combinação entre o que existe dentro e fora do condomínio é uma das grandes forças do Park Sul”, afirma.

Serviço

Inauguração do decorado do Verano Park sul

Visitação: todos os dias, das 8h às 18h

Endereço: Central de Vendas do Verano Park Sul, ao lado da Decathlon, no canteiro central

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