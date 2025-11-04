TRK Imóveis inova com Vila Raiô: o primeiro projeto LaaS - Longevity do Brasil

Apresentado por

Brasília se prepara para receber o primeiro projeto imobiliário do País a implementar o conceito de Living as a Service – Longevity (LaaS-L), um modelo que redefine o conforto de morar para um público maduro e ativo, combinando infraestrutura, bem-estar e serviços.

A Vila Raiô, lançada pela TRK Imóveis, contará com unidades que integram arquitetura projetada para longevidade, serviços personalizados, hospitalidade contínua e forte conexão com a natureza. Um modelo inovador de convívio intergeracional, alinhado à nova maturidade brasileira.

"Para idealizar a Vila Raiô, não fizemos concessões. Reunimos alguns dos profissionais mais respeitados em longevidade, arquitetura, bem-estar e saúde para entregar uma solução que superasse as expectativas do exigente cliente TRK, estabelecendo um novo referencial de qualidade em serviços para longevidade" afirma Tarik Faraj, sócio do Grupo TRK

O escritório Burle Marx assina o paisagismo, com pátios, alamedas e varandas que estruturam as áreas externas. A arquitetura é de Denise Zuba e da GFA Projetos, com consultoria da geroarquiteta Flavia Ranieri. As unidades foram projetadas para a longevidade: revestimentos em travertino, marcenaria Ornare desenvolvida com foco na ergonomia e espaços amplos, com corredores e portas que reforçam a sensação de amplitude e favorecem o uso cotidiano ao longo do tempo.

De acordo com Khalil Faraj, diretor de Marketing do Grupo TRK, "a Vila Raiô representa, no Brasil, a aplicação do conceito de Wellness Real Estate para a longevidade. Projeto, hospitalidade e serviços foram estruturados para que a casa se adapte ao estilo de vida e às escolhas do morador. Não é só viver mais, é viver melhor."









Essa integração se organiza em quatro módulos:

Hospitalidade e serviços

Da concierge à governança, passando por mordomia, serviços para pet, curadoria de eventos e apoio em experiências como viagens e entretenimento, cada detalhe foi pensado para oferecer conforto e praticidade no dia a dia.

Monitoramento de Saúde

A Clínica Amplexus, coordenada pelo Dr. Fabricio Silva, assina a curadoria de um ecossistema de saúde integrado às residências, com atenção personalizada 24h, programas sob medida e foco contínuo em prevenção, bem-estar e longevidade.

Wellness Center

Reúne academia com sala de Pilates, sauna e piscina aquecida com tratamento de ozônio, integrando a rotina de treino ao paisagismo.

Gastronomia

Restaurante para momentos de conexões com experiências gastronômicas.

“A TRK demonstrou uma visão inovadora e assertiva ao investir no conhecimento da nova maturidade brasileira e na escuta ativa de seus clientes. Foi dessa sinergia que nasceu a Vila Raiô, um case de sucesso que materializa o conceito de moradia com serviços para a longevidade, e que já se tornou uma referência no setor", pontua Bete Marin, especialista em marketing e gerontologia, sócia da MV Marketing e consultora do modelo LaaS-Longevity no Brasil.

Com entrega prevista para dezembro de 2026, a Vila Raiô inaugura um novo referencial de residência com serviços para a longevidade. A TRK estrutura a operação de hospitalidade que sustentará o ecossistema, para que viver mais também signifique viver melhor.

