VIP Promotora inicia atuação em FIDCs para verticalizar a operação

- (crédito: Beatriz Selva Matos)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Fundada em 2008 com apenas dois colaboradores, a VIP Promotora de Crédito percorreu uma trajetória marcada por crescimento consistente e impacto significativo no mercado de crédito. Em 2016, o time já contava com 12 profissionais e, hoje, soma mais de 200 talentos comprometidos com a missão de democratizar o acesso ao crédito no Brasil.

O volume movimentado também acompanhou essa evolução: de R$ 150 milhões por ano no início, a empresa alcançou, em 2024, a marca de R$ 500 milhões anuais – acumulando mais de R$ 4 bilhões em crédito concedido ao longo de seus 17 anos de atuação. Com um ritmo acelerado e escalável, a operação atual atende cerca de 1 milhão de pessoas por mês e fecha aproximadamente 120 mil novos contratos com CPFs únicos a cada 30 dias, consolidando sua posição como uma das principais referências do setor.

“Nossa marca foi criada com o intuito de oferecer excelência e atendimento personalizado. Durante os dois anos em que atuei como bancário, percebi de perto essa deficiência no setor e decidi transformar essa visão em um diferencial competitivo e proposta de negócio”, conta Alexandre Matos, CEO da VIP Promotora de Crédito.

O executivo indica que o início se deu com atendimento tradicional, em balcão. Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, a marca expandiu para o atendimento em nível nacional através de call center e, em 2021, foi dado mais um salto ao migrar para as vendas digitais via WhatsApp.

(foto: Mariana Boro)

Para chegar no formato atual, Alexandre notou que o mercado estava mudando e que a tecnologia, as assinaturas digitais e os novos canais de atendimento evoluíram a ponto de tornar desnecessário o deslocamento do cliente até uma sede física para concluir um empréstimo. “Com isso, nosso modelo de negócio tradicional acabaria limitando tanto o crescimento quanto o faturamento da empresa”, complementa.

Em 2025, a empresa entra em uma nova fase de sua trajetória, consolidando-se como uma das principais referências entre as promotoras de crédito do país. Com foco em agilidade, transparência, segurança e qualidade no atendimento ao cliente, a marca também reforça seu compromisso com o cuidado e a valorização de seus colaboradores, aspectos considerados essenciais em sua cultura organizacional.

Agora, com fundo estruturado via FIDC, a VIP deixa de atuar apenas como promotora de crédito e passa a integrar toda a cadeia do negócio. A empresa utiliza a bancarização de parceiros estratégicos para garantir liquidez e estabilidade, mas mantém sob seu controle as etapas de funding, originação e atendimento ao cliente final. “Esse movimento permite verticalizar a operação, ampliando eficiência, segurança e previsibilidade para investidores e clientes”, aponta Alexandre.

Na prática, essas mudanças garantem mais estabilidade e agilidade no processo de contratação. “O produto que oferecemos – a antecipação do saque-aniversário do FGTS – já conta com um universo de 35 milhões de tomadores. Por ser uma linha amplamente conhecida e difundida, o cliente deseja ter o dinheiro em sua conta o mais rápido possível”, explica.

Ao operar com fundo próprio e estrutura de FIDC, a VIP reduz a dependência de terceiros e protege estrategicamente sua carteira de clientes, garantindo autonomia para continuar crescendo de forma sustentável.

“O mercado de crédito no Brasil ainda sofre com a falta de transparência. Nós, ao contrário, não temos receio de vender com transparência, clareza, sempre visando orientar, sanar quaisquer dúvidas e demonstrar todos os detalhes do contrato ao cliente. Cumprimos rigorosamente o que prometemos e estamos sempre disponíveis, seja no momento da contratação, seja no futuro, em um novo negócio ou para esclarecer qualquer dúvida. Foram 17 anos de trabalho sério, para construir e conquistar nossa reputação, e ela é, para nós, inegociável”, destaca Alexandre.

Para os próximos passos, o CEO destaca que deseja mostrar que toda pequena empresa pode se tornar grande quando aposta em trabalho árduo, investimento em pessoas e tecnologia. "Nosso propósito é servir de exemplo de que credibilidade, transparência e qualidade podem caminhar juntas com escala e alta performance", diz.