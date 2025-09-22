VIP Promotora inicia atuação em FIDCs para verticalizar a operação

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.
Fundada em 2008 com apenas dois colaboradores, a VIP Promotora de Crédito percorreu uma trajetória marcada por crescimento consistente e impacto significativo no mercado de crédito. Em 2016, o time já contava com 12 profissionais e, hoje, soma mais de 200 talentos comprometidos com a missão de democratizar o acesso ao crédito no Brasil.
O volume movimentado também acompanhou essa evolução: de R$ 150 milhões por ano no início, a empresa alcançou, em 2024, a marca de R$ 500 milhões anuais – acumulando mais de R$ 4 bilhões em crédito concedido ao longo de seus 17 anos de atuação. Com um ritmo acelerado e escalável, a operação atual atende cerca de 1 milhão de pessoas por mês e fecha aproximadamente 120 mil novos contratos com CPFs únicos a cada 30 dias, consolidando sua posição como uma das principais referências do setor.
“Nossa marca foi criada com o intuito de oferecer excelência e atendimento personalizado. Durante os dois anos em que atuei como bancário, percebi de perto essa deficiência no setor e decidi transformar essa visão em um diferencial competitivo e proposta de negócio”, conta Alexandre Matos, CEO da VIP Promotora de Crédito.
O executivo indica que o início se deu com atendimento tradicional, em balcão. Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, a marca expandiu para o atendimento em nível nacional através de call center e, em 2021, foi dado mais um salto ao migrar para as vendas digitais via WhatsApp.
Para chegar no formato atual, Alexandre notou que o mercado estava mudando e que a tecnologia, as assinaturas digitais e os novos canais de atendimento evoluíram a ponto de tornar desnecessário o deslocamento do cliente até uma sede física para concluir um empréstimo. “Com isso, nosso modelo de negócio tradicional acabaria limitando tanto o crescimento quanto o faturamento da empresa”, complementa.
Em 2025, a empresa entra em uma nova fase de sua trajetória, consolidando-se como uma das principais referências entre as promotoras de crédito do país. Com foco em agilidade, transparência, segurança e qualidade no atendimento ao cliente, a marca também reforça seu compromisso com o cuidado e a valorização de seus colaboradores, aspectos considerados essenciais em sua cultura organizacional.
Agora, com fundo estruturado via FIDC, a VIP deixa de atuar apenas como promotora de crédito e passa a integrar toda a cadeia do negócio. A empresa utiliza a bancarização de parceiros estratégicos para garantir liquidez e estabilidade, mas mantém sob seu controle as etapas de funding, originação e atendimento ao cliente final. “Esse movimento permite verticalizar a operação, ampliando eficiência, segurança e previsibilidade para investidores e clientes”, aponta Alexandre.
Na prática, essas mudanças garantem mais estabilidade e agilidade no processo de contratação. “O produto que oferecemos – a antecipação do saque-aniversário do FGTS – já conta com um universo de 35 milhões de tomadores. Por ser uma linha amplamente conhecida e difundida, o cliente deseja ter o dinheiro em sua conta o mais rápido possível”, explica.
Ao operar com fundo próprio e estrutura de FIDC, a VIP reduz a dependência de terceiros e protege estrategicamente sua carteira de clientes, garantindo autonomia para continuar crescendo de forma sustentável.
“O mercado de crédito no Brasil ainda sofre com a falta de transparência. Nós, ao contrário, não temos receio de vender com transparência, clareza, sempre visando orientar, sanar quaisquer dúvidas e demonstrar todos os detalhes do contrato ao cliente. Cumprimos rigorosamente o que prometemos e estamos sempre disponíveis, seja no momento da contratação, seja no futuro, em um novo negócio ou para esclarecer qualquer dúvida. Foram 17 anos de trabalho sério, para construir e conquistar nossa reputação, e ela é, para nós, inegociável”, destaca Alexandre.
Para os próximos passos, o CEO destaca que deseja mostrar que toda pequena empresa pode se tornar grande quando aposta em trabalho árduo, investimento em pessoas e tecnologia. "Nosso propósito é servir de exemplo de que credibilidade, transparência e qualidade podem caminhar juntas com escala e alta performance", diz.