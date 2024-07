Volare se consolida como líder nacional na fabricação de micro-ônibus

Apresentado por

Mais de duas décadas e meia marcam a atuação da Volare, pioneira na fabricação de veículos leves comerciais. Atuando na linha de micro-ônibus, a empresa está presente em mais de 30 países na América Latina, Oriente Médio e África; e conta com mais de 45 pontos de atendimento no Brasil. Para Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais e Marketing, a marca é referência no setor brasileiro de transporte, pois dialoga com a inovação de uma forma diferenciada.

Para Portolan, a Volare tornou-se referência no setor de transportes do Brasil por apostar em inovação e tecnologia. "Possuímos a mais completa linha de modelos para atender os diferentes segmentos de mercado. E, também, as necessidades de cada região do país", ressalta. Segundo o executivo, a empresa é a única rede de concessionários com cobertura nacional e atuação de peso no exterior, sendo responsável pela comercialização a pronta-entrega, além de serviços de pós-venda e assistência técnica.

"A Volare é pioneira, inovadora e criadora de tendências de mercado há 26 anos, desde o primeiro modelo produzido, o Volare A6. A marca foi a primeira a desenvolver um veículo leve para o transporte de passageiros nos grandes centros urbanos, foi a primeira, ainda em 1999, a projetar e produzir um veículo especificamente para o transporte de estudantes, o Escolarbus, que se transformou em referência para a criação do programa Caminho da Escola, do governo federal, onde já fornecemos mais de 30 mil unidades" Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais e Marketing

Buscando fornecer acessibilidade, o Caminho da Escola busca renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares da rede de educação básica do Brasil, além de garantir aos estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinhas a melhor qualidade e segurança no transporte. Segundo a Volare, os ônibus são fabricados especialmente para o transporte seguro. Com estrutura mais robusta do que os convencionais, os veículos estão, ainda, adaptados para garantir o acesso a quem usa cadeira de rodas. Desde 2007, ano de lançamento do programa, a empresa entregou cerca de 20 mil veículos para o transporte de estudantes.

Tecnologia e inovação

Ampliando a sua atuação, a trajetória de inovação da Volare, como destaca Portolan, avançou com investimentos focados em novas tecnologias, como desenvolvimento do primeiro micro totalmente acessível, o Volare Access, com piso baixo, suspensão pneumática e transmissão automática. Foi a primeira também a desenvolver o primeiro micro 100% elétrico, o primeiro micro autônomo e o primeiro micro com motorização elétrica híbrida a etanol do país.

“Outro importante diferencial é a completa linha de produtos que atende todos os segmentos, como turismo, fretamento, urbano, rural e escolar, com modelos de seis a 10 toneladas de PBT e capacidade para até 53 passageiros. Com olhar atento para cada um desses segmentos e uma engenharia focada na diferenciação e flexibilidade, podemos atender nichos específicos”, ressalta.

No caso do fretamento, a marca possui modelos com configuração própria para as diferentes aplicações, como o da saúde, que atende contas governamentais em todo o Brasil; o industrial, o do agronegócio e o da mineração. “O segmento da mineração é um exemplo dessa flexibilidade e capacidade de especialização. A Volare desenvolve e produz com grande sucesso, modelos que transportam funcionários em minas a céu aberto e a mais de mil metros abaixo da superfície para extração de matérias-primas”, informa.

Sendo subsidiária da Marcopolo, a Volare também nasceu com tecnologia de ponta, expertise e processos produtivos eficientes e modernos, que garantem o padrão internacional de qualidade, eficiência, segurança e desempenho. “Conta com uma área de engenharia dedicada focada no aperfeiçoamento de cada modelo e com um setor produtivo que utiliza os mais modernos equipamentos, como soldas a laser, robôs e inteligência artificial na montagem dos veículos”, complementa o executivo.

Izaías Santos, diretor da Taguamotors, uma das concessionárias da Volare mais importantes do país e que atende a capital federal, avalia que o setor de mobilidade está em constante evolução e precisa acompanhar as transformações da sociedade. "Para atender as necessidades da população, é fundamental o desenvolvimento e produção de veículos mais eficientes, seguros e confortáveis, sempre com o objetivo de transformar a experiência dos usuários em seus deslocamentos. Nesse cenário, a Volare está atenta e se antecipando", comenta.

Foco em sustentabilidade

Parte da estratégia de atuação da Volare, a sustentabilidade e a mobilidade são assuntos que dialogam com os projetos da marca desde a sua concepção. Por isso, o envolvimento com o movimento global pela descarbonização, eletrificação e utilização de combustíveis sustentáveis e renováveis tornou-se comum para a marca.

De modo geral, a marca possui o foco nos princípios ESG e tem trabalhado para tornar os produtos e processos produtivos mais sustentáveis, especialmente com a utilização de materiais reciclados e recicláveis, assim como o uso de energias de fontes renováveis e ações para redução de carbono.

“O setor de transporte e da mobilidade é um dos mais relevantes na busca pela redução de emissões e descarbonização e as empresas fabricantes de veículos para o transporte de pessoas têm fundamental importância para reduzir o aquecimento global e o efeito estufa. Nesse cenário, a Volare vem trabalhando para oferecer soluções sustentáveis e economicamente viáveis para o mercado”, avalia Portolan.