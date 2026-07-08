Volare aposta em sustentabilidade e personalização no setor de mobilidade

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Volare trabalha com projetos customizados, de acordo com a realidade de cada cliente e operação - (crédito: Volare/Divulgação)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Reconhecida pela diversificação de seus produtos e pela confiabilidade de suas soluções, a Volare construiu uma trajetória marcada pela capacidade de antecipar tendências e atender às demandas de operadores, motoristas e passageiros. Com foco em tecnologia, segurança e versatilidade, a marca consolidou sua posição de liderança ao desenvolver soluções que acompanham a evolução do setor e contribuem para uma experiência cada vez mais eficiente e conectada.

Com 28 anos de mercado, a Volare é pioneira na fabricação de veículos comerciais leves e líder em vendas no Brasil, com a mais completa linha de micro-ônibus, atendendo a segmentos como fretamento, turismo, escolar, urbano, fora de estrada, além de unidades especiais. Com forte atuação no transporte escolar, a Volare desempenha um papel relevante na transformação da educação pública, sendo uma das principais fornecedoras do programa federal Caminho da Escola.

No entanto, de acordo com o gerente executivo Sidnei Vargas, a empresa se posiciona como uma provedora de soluções completas de mobilidade, indo além da fabricação de veículos. "Nosso papel é compreender profundamente os diferentes contextos de transporte no Brasil e desenvolver soluções sob medida, que atendam desde grandes centros urbanos até operações em regiões remotas, sempre com eficiência, segurança e sustentabilidade", ressalta.

Para isso, Sidnei destaca que a Volare não trabalha com soluções padronizadas, mas sim com projetos customizados. Para ele, o grande diferencial da marca está na capacidade de adaptação permitindo o desenvolvimento de produtos de acordo com a realidade de cada cliente e operação. "Essa flexibilidade, aliada à agilidade e à escuta ativa do mercado, nos permite atender diferentes setores com precisão e eficiência", acrescenta.

Segundo o gerente executivo, a Volare se baseia em uma escuta ativa do mercado, mantendo proximidade constante com clientes e operadores. "Essa relação direta, aliada à análise de tendências globais e às particularidades regionais, nos permite antecipar demandas e desenvolver soluções alinhadas às futuras necessidades da mobilidade", destaca.

Eficiência, sustentabilidade e personalização

"Acreditamos em uma mobilidade mais eficiente, sustentável e personalizada. O futuro passa por soluções adaptáveis, com diferentes tecnologias energéticas e foco na otimização do transporte, garantindo acessibilidade, eficiência e menor impacto ambiental", defende Sidnei Vargas.

Para isso, a Volare conta, principalmente, com dois eixos norteadores: sustentabilidade e inovação. Ao longo dos anos, o portfólio da empresa foi ampliado com soluções energéticas alternativas. Durante suas quase três décadas de atuação, a marca também investe em uma estratégia de inovação diretamente ligada à transição energética e à eficiência operacional.

"Temos investido em soluções com diferentes matrizes energéticas, como eletrificação, biometano, gás natural e etanol, sempre considerando a viabilidade e a realidade do mercado brasileiro", exemplifica o executivo.

Nesse contexto, destacam-se iniciativas como o Volare Fly 10 GV, desenvolvido para operar com biometano ou GNV, e o Volare Attack 10 Híbrido, que combina propulsão elétrica com o uso de etanol. Esses modelos, de acordo com Sidnei, refletem o compromisso da marca em oferecer alternativas mais limpas e eficientes, capazes de reduzir emissões sem abrir mão de desempenho e adaptabilidade às diferentes realidades do país.

Além disso, o gerente executivo ressalta que a segurança é outro princípio fundamental em todo o processo. "Ela é considerada desde a concepção do projeto, envolvendo estrutura, ergonomia e sistemas do veículo. Nosso objetivo é garantir não apenas conformidade com as normas, mas oferecer um ambiente seguro para motoristas e passageiros em qualquer tipo de operação", complementa.

Presença no Distrito Federal

Atualmente, a Volare tem atuação em mais de 30 países na América Latina, Oriente Médio e África, e conta com mais de 45 pontos de atendimento no Brasil e mais de 20 no exterior. Em Brasília, está presente por meio da concessionária Taguamotors. Na avaliação de Sidnei, a parceria é extremamente positiva.

“Com 74 colaboradores e uma oficina equipada, incluindo elevadores para veículos pesados, cabine de pintura, dinamômetro e especialização em transmissões Allison e ZF, a Taguamotors demonstra alto nível de especialização e compromisso com a qualidade”, informa o gerente executivo.

Segundo ele, a Taguamotors tem um papel estratégico na atuação da Volare no Distrito Federal, sendo responsável por aproximar a marca dos clientes locais com uma operação estruturada e completa. A concessionária conta com infraestrutura robusta, com mais de 6.000 m² de área total.

“Com capacidade para múltiplos serviços simultâneos, a empresa fortalece o segmento ao garantir não apenas a comercialização dos veículos, mas também suporte técnico especializado, essencial para a continuidade das operações dos clientes. Essa estrutura completa e o alto nível de serviço contribuem diretamente para a consolidação da Volare na região”, conclui.