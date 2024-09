Brasília recebe o Campeonato Brasileiro de Wakeboard

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Nesta sexta-feira (13) e sábado (14), os moradores do Distrito Federal terão a oportunidade de assistir o Campeonato Brasileiro de Wakeboard, no Deck Norte. Popular em todo o país, o esporte aquático é praticado sobre uma prancha em que a pessoa é rebocada por um barco, com auxílio de um cabo e um manete. Aproveitando as duas ondas deixadas pela lancha, o atleta executa manobras enquanto é puxado, saltando de um lado para o outro.

Chegando a edição de Brasília, o evento, que é reconhecido nacionalmente, contará com manobras de alto nível, música boa e gastronomia de qualidade. Felipe Miyamoto, organizador da etapa e diretor da Associação Brasileira de Wakeboard (ABW), conta que a capital já recebeu a ocasião mais de 10 vezes. A primeira edição realizada na cidade foi em 1998.

"Brasília está voltando a ser um polo forte do wakeboard. É um lugar que fica no meio do país, fácil para pessoas do país inteiro virem. Além disso, as condições são fantásticas. Aqui é a minha cidade e eu faço questão de fomentar o crescimento do esporte", conta. Além da premiação da etapa, os atletas também somam pontos para o ranking nacional da modalidade. Para quem deseja acompanhar, o evento é gratuito com sugestão de doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

Na visão de Felipe, além das boas condições climáticas para a realização do esporte, Brasília também possui uma população ativa e conta com o Lago Paranoá para a prática da atividade. "A cidade já tem uma história legal com o esporte. Não só nacionalmente, mas também internacionalmente. É por isso que eu busco dar continuidade na minha escola de Wake e, também, no campeonato", diz.

O organizador conta que, para esse ano, ele se reuniu com os parceiros do projeto para oferecer uma nova proposta para o campeonato. “Vai ser mais que um evento esportivo”, ressalta. Para isso, serão oferecidos ambientes dedicados à alimentação, com a presença de marcas como o Papa Açaí, Padrinhos Smash Original e Stônia. “Além de muita música com DJ e banda ao vivo na nossa Corona Session”, antecipa.

Para agregar ainda mais à programação, pela manhã, a academia Unique oferecerá um aulão gratuito de funcional training. Durante todo o dia de competição, os visitantes conseguem assistir tanto a narração do campeonato quanto curtir uma música acompanhada da cerveja oficial do campeonato: a Corona Cero gelada com limão. No fim de tarde, além dos profissionais entrarem na água, também terá muito reggae e surf music com uma banda ao vivo.

Reforçando as marcas de peso, a Red Bull é uma das parceiras do evento, garantindo energia extra para os competidores e público em geral. Além disso, a ocasião ainda contará com o time audiovisual da Sopro, a BYD Vitória Motors e com a SQZ Brindes, entregando os kits dos atletas e brindes para os vencedores da etapa.

Outra novidade dessa etapa é a compensação de carbono. Os organizadores vão iniciar um plantio de agrofloresta em um terreno do Park Way em nome do campeonato. Essa é uma iniciativa atemporal e sistêmica para contribuir com uma competição mais sustentável.

“A agrofloresta não é um plantio simples. Faz parte de um sistema de abundância, onde uma planta ajuda a outra a se desenvolver e quanto mais cresce, mais frutos a gente colhe. É um plantio que ajuda no clima, na biodiversidade e até na economia local, considerando a variedade da colheita”, destaca Aline Galvão, co-fundadora da Era Branding, empresa realizadora da etapa.



















O campeonato

Para o evento em Brasília, Aline conta que a expectativa gira em torno da diversão. "Tanto para os atletas, durante a competição; quanto para quem estiver assistimos. Preparamos novidades, como a praça de alimentação com o melhor smash burger e o melhor açaí da cidade. O melhor de tudo é que é um evento gratuito. Tem que chamar os amigos e curtir bastante", diz.

Com o evento, a co-fundadora da Era Branding diz que busca-se dar continuidade para o que está sendo construído por meio do campeonato. "Queremos dar sequência para esse legado lindo que os grandes atletas brasileiros construíram até aqui", informa. "Temos história de brasileiro que foi até o mundial de wakeboard. Quanto mais a gente apresentar o esporte para as pessoas, mais chances existem de continuar formando novos talentos", contextualiza.

Apesar de ser um esporte difícil, o Wakeboard é extremamente plástico de assistir, as manobras são incríveis. Tem o contato direto com a natureza, é um esporte individual, mas coletivo ao mesmo tempo, já que você precisa de alguém pra dirigir o barco. Quando eu conheci a história do esporte não tive outra opção a não ser mergulhar de cabeça pra ajudar a dar visibilidade pra esse legado.

Marcelo Giardi, presidente da ABW, conta que o primeiro Campeonato Brasileiro de Wakeboard aconteceu em 1997. "Surgiu da modalidade do esqui aquático", conta. De acordo com ele, a missão desses eventos esportivos é, justamente, fomentar o crescimento da modalidade com seriedade para que seja possível atrair, cada vez mais, atletas de diferentes idades.

Para Marcelo, no país, ainda é muito difícil conseguir investimentos para o crescimento do esporte. "No entanto, aos poucos, estamos conseguindo consolidar, cada vez mais, as etapas. O wakeboard está crescendo muito nas regiões, então, vamos seguir com o trabalho", ressalta.

Para isso, o presidente da ABW conta que busca-se organizar eventos de qualidade e, também, incentivar os atletas já envolvidos. “Acompanhamos os treinamentos, incentivamos a competir aqui e internacionalmente e damos o melhor apoio possível”, informa.

Paixão pelo esporte

A etapa de Brasília terá a estreia de Diego Garcia, morador da capital. Há mais de 10 anos, o atleta conta que tentou andar, pela primeira vez, de wakeboard. "Eu só tomei caldo", recorda. Desde essa época, ele nunca havia tentado retornar ao esporte até que, ano passado, trabalhando na Red Bull, foi chamado para fazer uma parceria. No meio das tratativas que estavam relacionadas ao wakeboard, ele se apaixonou pela modalidade.

"Comecei a treinar sem parar. Ando sempre que posso e estou treinando atualmente", conta. Para a competição, ele destaca que mantém os seus hábitos de vida saudáveis com dieta e treinos diários e, ainda, uma atuação específica para o wakeboard. "Estou muito focado e, claro, também é muito importante o treino da mente. Por isso, sempre faço vários exercícios de meditação e de visualização das manobras que eu vou ter que fazer”, diz.

Para ele, esse momento na prova será muito especial. “É uma sensação muito boa. É meu primeiro ano participando do Campeonato Brasileiro de Wakeboard. Teve a primeira etapa em Belo Horizonte e a segunda em Manaus. Para Brasília, estou super empolgado, já que estou em casa. Vai ser super maneiro”, celebra.

Para quem quer começar com o esporte, Diego indica que a única aconselha: “pode vir que o esporte é muito bom. Toma cuidado para não se viciar, porque quando você está ali, deslizando, sobre a água, é uma experiência que não tem preço”, diz.

Confira a programação do Campeonato Brasileiro de Wakeboard

Sexta-feira

10h às 17h30: treino dos atletas

12 às 20h: praça de alimentação e bar

18h às 20h: Corona Sessions

Sábado

8h às 17h30: campeonato

17h30 às 18h: Pódio

08h30: aulão Unique - Funcional Training com prof. Pedro Oliveira (Peu)

8h às 20h: praça de alimentação e bar

15h às 17h30: DJ

18h às 21h: Corona Sessions

*Inscrições encerradas.

Programação - Competição sábado

8:00 - Estreante (semifinal - Heat 1)

8:43 - Estreante (final - Heat 1)