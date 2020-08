Tour Virtual leva crianças de todo do país para fazenda de Brasília

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Arquivo pessoal)

Crianças de todo país aprenderam sobre a produção de alimentos e o mundo rural em um tour online feito em uma fazenda do Distrito Federal. A live “Na Fazenda – Aprenda sobre os alimentos”, organizada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Sistema CNA/Senar) foi realizada na manhã desta sábado (15/08).

Durante a transmissão as crianças ouviram sobre o manejo dos animais e a produção dos alimentos. No Rancho Paraná, em Brazlândia (DF), o técnico de campo Thiago Campos mostrou cavalos, vacas, galinhas e ovelhas e explicou a origem dos alimentos.

Elisa Rezende Vilela de 8 anos, moradora do Riacho Fundo, conta o que aprendeu: "As galinhas botam os ovos e ficam em cima pra poder esquentar. Elas põe um ovo por dia", contou ao Correio depois de acompanhar a transmissão e descobrir mais sobre os alimentos da fazenda.

A mãe e administradora Edia Fernanda Nunes, 36 anos, também aproveitou. Disse que a transmissão ajudou muito a entreter a filha, além de levar conhecimento. "Ajudou muito nessa quarentena com as crianças em casa. A gente fica aqui procurando meios do que fazer com eles. E as crianças adoraram foi muito legal a forma de interagir com as bichinhos e ver de perto ali o que acontece na fazenda."

Para Gabriel Mendes, 11 anos, morador da Octogonal, a interação com os animais foi o ponto alto. "Gostei muito da arara, que é o mais legal de todos. E também a vaca tirando leite, o leite puro sem nenhum produto, só precisa ferver e tomar."

O Técnico Thiago Campos, disse que muito foi ensinado às crianças sobre a rotina do homem do campo e a presença dele na vida de todos. "Nosso objetivo é mostrar para que as pessoas da cidade a importância da área rural e da produção rural no nosso dia dia, tanto na nossa alimentação quanto na preservação do meio ambiente", explica. "Quando o dia amanhecer e você quer tomar um leite, esse leite vem do campo. Então a gente mostrou pra eles como é feita a produção de leite e os cuidados necessários com os animais."