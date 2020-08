Covid-19: secretário de Segurança do DF está internado na UTI há 5 dias

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Infectado pela covid-19, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Anderson Torres, está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular do DF há cinco dias.

Neste sábado (15/08), o secretário mudou a foto de seu perfil e colocou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Antes disso, Anderson Torres publicou um vídeo em agradecimento às orações e disse estar melhorando. “Estou há cinco dias aqui na UTI do hospital. Graças a Deus os exames estão bem melhores eu acho me recuperando bem.” Ofegante ele se despede “assim que sair daqui a gente conversa melhor sobre essa doença e tudo que eu passei nos últimos dias.”

Anderson Torres informou estar com a covid19 na última terça-feira (11/8). Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), o secretário Anderson Torres está cumprindo quarentena e em regime de teletrabalho.



Confira a íntegra da nota da SSP/DF:

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) esclarece que o secretário Anderson Torres está afastado desde os primeiros sintomas da Covid-19. Ele está cumprindo quarentena e em regime de teletrabalho.