DF registra 1.848 novos casos e 23 mortes pela covid-19 neste sábado

Neste sábado (15/8), DF registra 1.848 novos casos da doença - (foto: AFP / ANDER GILLENEA)

Com cinco meses de enfrentamento à pandemia da covid-19, a Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) contabiliza, ao todo, 135.014 pessoas que contraíram o vírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.848 novos casos da doença, e 23 pacientes perderam a vida na batalha contra a covid-19. Os dados são do boletim mais recente divulgado pela pasta.

Com o registro, o DF chega a um total de 1.958 óbitos em decorrência da doença, sendo que 169 vítimas moravam em outros estados. Das 23 mortes confirmadas neste sábado (15/8), a maioria era moradora de Ceilândia (6). Quatro residiam em Santa Maria, três em Taguatinga e no Gama, dois no Guará e os demais em Águas Claras, Brazlândia e Plano Piloto. Os óbitos aconteceram entre 20 de junho e 14 de agosto.

Ceilândia permanece sendo a Região Administrativa com o maior número de contaminados e de mortes. São 16.808 e 372, respectivamente. A cidade também apresenta a mais alta taxa de letalidade - 2,2% -, junto com o Recanto das Emas e Santa Maria, um valor maior, inclusive, que o do DF, que é de 1,5%.

Apesar das mulheres representarem mais da metade dos pacientes contaminados - 53,3% -, são os homens as principais vítimas da doença. Eles representam 59,1% dos óbitos.

Infectados

Dos 135.014 casos confirmados do novo vírus no DF, 116.227 estão recuperados. Isso significa 86,1% do total. Apesar do alto índice, mais de 16 mil infectados seguem ativos. Entre eles, o secretário de segurança do DF, Anderson Torres. O delegado está internado há cinco dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular do DF.