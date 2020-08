Termômetros do DF podem chegar a 33°C neste domingo

TS Tainá Seixas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após um sábado (16/8) quente, a previsão é de que a temperatura neste domingo (16/8) permaneça alta. A temperatura pode chegar a 33°C em regiões do Distrito Federal, como no Gama. Além disso, a seca deve se intensificar - índice de umidade relativa do ar pode chegar a apenas 15%.

“Hoje vai ficar bem quente no Distrito Federal. Céu com predomínio de poucas nuvens, temperatura variando entre 11 e 33 graus no DF e umidade entre 90 a 15%”, explica o especialista Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mínima de 11°C foi registrada na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Apesar da baixa umidade, o Inmet vê possibilidade de chuva no Distrito Federal entre 20 e 25 de agosto. Mas a tendência da próxima semana é de que o tempo continue quente e seco.