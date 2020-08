Covid-19: Quinze pacientes no DF aguardam leitos de UTI

CB Correio Braziliense

(foto: Davidyson Damasceno/IGESDF)

A Sala de Situação da Secretaria de Saúde mostra que há 15 pacientes com covid-19 ou suspeita de infecção pela doença aguardando leito em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Os números são da manhã desta segunda-feira (17/8).

O caso com maior tempo de espera é de um morador do DF aguardando um leito específico de UTI para tratamento do caso há cinco dias. O paciente está em uma unidade de terapia intensiva, mas teve piora do quadro e precisa ser transferido para outro tipo de leito de UTI. A recomendação da transferência foi feita pelos médicos em 12 de agosto, às 17h.

A lista de espera com 15 pacientes se divide entre aqueles que precisam de transferências como essa, para um tipo de UTI diferente, e aqueles que estão em leitos de enfermaria e precisam de UTI. São nove pessoas aguardando uma local em unidade de terapia intensiva e seis esperando a transferência.

No entanto, os números já foram maiores. O Correio mostrou na última quarta-feira (12/8) que havia 48 pessoas com coronavírus ou suspeita na lista de espera por uma UTI, com caso de pessoas que aguardavam o leito há uma semana.

No início do mês, o Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar começou a operar com 80 leitos de UTI. Na última sexta-feira (14/8), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho recebeu 20 novos leitos de UTI com respiradores e suporte de hemodiálise para pacientes que enfrentam o novo coronavírus.