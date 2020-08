Incêndio atingiu galpão de recicláveis na BR-251 na tarde de domingo

CB Correio Braziliense

Incêndio atingiu depósito de recicláveis na BR-251 - (foto: Divulgação / CBMDF)

O fogo atingiu um depósito de recicláveis no KM 31 da BR-251, na tarde deste domingo (16/8). A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para atender essa ocorrência por volta das 15h17. Com o auxílio de dois caminhões tanques da empresa Werhmann, foi possível conter as chamas e preservar parte do material.

Ao todo, foram necessários 30 mil litros de água para combater o incêndio. O local de cinco metros quadrados era utilizado para armazenamento de materiais recicláveis. Ninguém se feriu.

A corporação não soube informar o motivo do incêndio. Para essa ocorrência foram empregados três viaturas e treze militares.

Essa é a segunda vez, em menos de 15 dias, que um galpão de recicláveis foi destruído pelo fogo. No último dia cinco, uma cooperativa localizada na região da Chácara Santa Luzia na Cidade Estrutural foi consumida pelas chamas. Ninguém se feriu.