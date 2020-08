Covid-19: UBSs do DF voltam a oferecer testes rápidos

CB Correio Braziliense

Os testes podem ser feitos nas UBSs após avaliação de um profissional de saúde - (foto: Divulgação/Governo de Santa Catarina)

A partir desta segunda-feira (17/8), todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal passam novamente a fazer o teste rápido para diagnóstico da covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde (SES), as UBSs foram abastecidas com 50 mil testes, que serão aplicados em pessoas que apresentam sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. Além desse tipo, as unidades também possuem o teste RT-PCR (swab nasal).



A Secretaria de Saúde frisa que a testagem é para pessoas que apresentam sintomas do vírus. O cidadão pode ser atendido, avaliado e poderá fazer o teste se for recomendado pelo profissional de saúde. Vale lembrar que o Distrito Federal atravessa o platô da pandemia



Conheça os testes que a Atenção Primária disponibiliza



RT-PCR (swab)

É considerado pelos especialistas a técnica “padrão ouro” no diagnóstico da covid-19. Ele é recomendado no início da infecção, em pacientes que apresentam sintomas a partir do terceiro até o sétimo dia. É nesse período em que há maior quantidade do novo coronavírus no organismo humano. O material genético para o exame é retirado da mucosa do fundo do nariz com um cotonete. Esse exame fica pronto em até 48 horas e a equipe da unidade entra em contato com o paciente para informar o resultado.



Rápido

É feito com a coleta de uma gota de sangue, que reage em soro e identifica a produção dos anticorpos IgM e IgG que o organismo humano produz para enfrentar o vírus. O exame é indicado a partir do oitavo dia dos sintomas, período em que a detecção ocorre com mais precisão. O resultado desse exame sai em até 30 minutos.

Pacientes assintomáticos

Quando algum membro da família testa positivo para a covid-19, todos do grupo familiar são orientados a ficar em isolamento, recebendo atestado de 14 dias para observação dos sintomas. Se houver piora, é necessário procurar novamente o serviço de saúde. Caso contrário, respeitar o isolamento em casa e, somente depois desse período, voltar às atividades.



Com informações da Agência Brasília