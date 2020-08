Inativos do TJDFT têm prazo maior para se recadastrar

CB Correio Braziliense

Prorrogação beneficia magistrados, servidores aposentados e beneficiários de pensão civil - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os magistrados, servidores aposentados e beneficiários de pensão civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) terão mais tempo para fazer o recadastro anual. Nesta segunda-feira (17/8), o tribunal publicou uma portaria que prorroga até o dia 30 de novembro a suspensão do recadastramento.

O período, que havia sido prorrogado inicialmente até o dia 31 deste mês, foi alterado, após deliberação da Administração Superior. A medida leva em consideração a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contaminação e contágio pela covid-19.

O recadastramento é realizado anualmente pelo Serviço de Registro de Magistrados (Sermag) e pelo Serviço de Registro de Inativos e Pensionistas (Seripe) da Subsecretaria de Cadastro de Pessoal.