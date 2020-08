Covid-19: DF tem recorde de mortes em 24 horas e total passa dos 2 mil

CB Correio Braziliense

Foram 66 mortes nesta segunda, o maior número desde o início da pandemia - (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Mais de 2 mil pessoas morreram devido ao novo coronavírus em unidades hospitalares do Distrito Federal. Apenas nesta sexta-feira (17/8), a Secretaria de Saúde contabilizou 66 vítimas da doença, maior número em 24 horas. Ao todo, a pasta registrou 1.869 moradores da capital e 173 de outras unidades da Federação que perderam a vida em hospitais locais. Com as novas notificações, a quantidade de óbitos chegou a 2.042.



Apenas nesta sexta, 2.268 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus e o total de casos confirmados chegou a 138.735. Apesar da quantidade expressiva de diagnosticados, a Secretaria de Saúde considera que 118.443 pacientes estão recuperados da covid-19, ou seja, 86,8% do total de infectados.

De acordo com a pasta, os óbitos registrados nesta sexta aconteceram entre 25 de junho e hoje. As regiões administrativas que mais contabilizaram mortes foram Ceilândia (13) e Samambaia (7). Das vítimas, todas tinham mais de 30 anos e 11 não tinham comorbidades – outras doenças que agravam os sintomas da covid-19.

Ceilândia continua como a região administrativa de maior incidência da doença. Ao todo, a cidade contabiliza 17.338 casos confirmados. Em seguida, está o Plano Piloto, com 11.296 infectados, e Taguatinga, que soma 10.543 notificações da covid-19.