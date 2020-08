Regiões de Taguatinga ficam sem água nesta quinta; Confira os locais

CB Correio Braziliense

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Moradores de Taguatinga vão ficar sem água das 8h às 22h na próxima quinta-feira (20/8). A interrupção é devido a uma obra realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que ampliará um trecho das ações do projeto de setorização das redes de água da cidade. Os locais que ficarão sem água são: QNA de 30 a 56, toda QND, toda QNE, QNF 01 a 23, CNF 01 a CNF 03, QNG 01 a QNG 37, e todas as áreas especiais da QNG.

A Caesb alertou que, durante a interrupção, as pessoas façam consumo consciente de água, até a volta dos serviços. Para este caso, a companhia separou as seguintes dicas:

• Evite lavar roupas.

• Não lave o carro.

• O jardim pode esperar a rega.

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada.

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício quando a água retornar.

Caixa d´água

A Companhia esclareceu ainda que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Serviço

Para conhecer mais sobre as obras de setorização, clique aqui. Mais informações basta ligar para o número 115.