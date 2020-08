Hospedagem para profissionais da saúde é renovada por mais 45 dias

CB Correio Braziliense

Atualmente, 114 profissionais de saúde estão hospedados por meio do programa em hotéis da cidade - (foto: Agência Saúde)

O Programa Acolher foi renovado por mais 45 dias. Com isso, profissionais da saúde continuarão com hospedagem fornecida pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Com a renovação para a terceira etapa, o programa será estendido até 30 de setembro. Atualmente, 114 profissionais de saúde estão hospedados nos hotéis Grand Bittar e América Bittar. Os nomes são selecionados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) dentro das equipes de atendimento presencial de pacientes com covid-19.



A renovação do contrato foi confirmada nessa segunda-feira (17/8) pela secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. O programa é uma iniciativa da Secretaria de Turismo (Setur-DF) em parceria com a SES-DF. Desde o dia 22 de maio, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e demais profissionais que atuam no combate à covid-19 têm à disposição apartamentos individuais com café da manhã, almoço e jantar.

“Estes profissionais valiosos continuarão com o nosso apoio, com ambientes seguros, confortáveis, para que possam continuar seu trabalho mantendo suas famílias longe de qualquer perigo”, destacou Vanessa Mendonça.

Com informações da Agência Brasília