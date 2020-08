Programas multidestinos podem ajudar a fortalecer o turismo no DF

CB Correio Braziliense

As tendências mundiais apontam para um turismo de proximidade neste primeiro momento - (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) participa na elaboração de um programa conjunto de fortalecimento dos chamados multidestinos. O objetivo da iniciativa é trabalhar destinos regionais que possam suprir a demanda impactada pela pandemia da covid-19 a partir da retomada do setor turístico.

Uma reunião para debater o programa aconteceu na última segunda-feira (17/08), com a Setur-DF que esteve em contato com consultores, secretários estaduais e gestores da área de turismo. O encontro realizado de forma virtual foi mediado pelo Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur).

Novas formas de turismo



De acordo com a secretária Vanessa Mendonça, todas as tendências mundiais apontam para um turismo de proximidade neste primeiro momento, com uma forte procura de destinos culturais, naturais e sustentáveis. “Essa tendência vem de encontro a essa realidade de promover as pequenas distâncias e fazer um intercâmbio entre as cidades que possam oferecer tais opções. Brasília é isso tudo”, afirma.



O presidente do Fornatur, Bruno Wendling, exaltou a oportunidade dos secretários estaduais aproximarem os laços entre si e com profissionais da área para potencializar os resultados. “É uma alternativa viável de pensamento visando o turismo de proximidade, rodoviário, que será a tendência do momento. É uma ótima oportunidade para todos”, apontou.



Segundo o consultor Raimundo Peres, é importante para o setor de turismo buscar novos destinos além dos mais conhecidos. “Queremos nos organizar para aumentar a oferta de destinos dentro do desejo das pessoas neste momento. O mais importante é buscar uma interiorização do turismo para que mais destinos sejam explorados”, aponta.



A Setur-DF ressalta que trabalha com a promoção de Brasília como destino que oferece uma ampla cartela de opções, baseadas nas áreas da cultura, natureza e história. “O Distrito Federal está ampliando a promoção do turismo regional, fortalecendo a criação de rotas voltadas para o turismo de aventura, cultural e histórico, integrando Brasília com a Chapada dos Veadeiros e Cidade de Goiás”, explica Vanessa Mendonça. “Nosso objetivo é alcançar esta demanda dos Estados vizinhos durante a retomada”, completa.

Com informações da Setur-DF