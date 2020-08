Polícia Civil identifica mulher encontrada morta no Recanto das Emas

CC Caroline Cintra

Agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investigam as causas da morte da mulher - (foto: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil identificou a mulher encontrada morta na terça-feira (18/8), próximo ao Parque Leão, no Recanto das Emas. Rúbia Alves Ferreira, de 35 anos, era moradora de Luziânia (GO) e estava no Distrito Federal há dois meses. Agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) ainda investigam a causa da morte.

Os policiais tiveram conhecimento do caso na terça-feira, quando receberam a informação de que um corpo, em estado de decomposição, foi encontrado na região. A equipe contou com a ajuda de uma testemunha, que reconheceu a vítima e ajudou na identificação.

“A perícia foi até o local e não foi possível constatar violência no corpo. Vamos saber pelo perito do IML (Instituto de Medicina Legal) se a morte foi violenta e qual foi o instrumento empregado”, disse o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar.

As investigações continuam nesta quarta-feira (19/8). A Polícia Civil apura se a vítima sofria algum tipo de ameaça.