Várias empresas poderão oferecer serviço de bicicletas compartilhadas

O novo edital vai permitir que mais de uma empresa de bicicletas compartilhadas opere no DF - (foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) concluiu nova proposta de edital para sistema de bicicletas compartilhadas. A previsão é de que o edital seja lançado na segunda quinzena de setembro. O projeto está sob análise da área financeira da pasta para, em seguida, ser submetido ao exame da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF).

O novo edital permite que mais de uma empresa opere no DF e há previsão de expansão do serviço para outras regiões administrativas, além do Plano Piloto. Além disso, as bicicletas poderão ser disponibilizadas, em estações fixas ou não, próximas a terminais rodoviários, metrô e BRT, bem como em áreas de grande movimentação, como escolas e hospitais, com o objetivo de ampliar a integração modal.

“As cidades satélites também estão pedindo esse tipo de serviço e, com o novo edital, teremos a oportunidade de expandi-lo”, afirma o Secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro. As providências de implantação, operação e manutenção dos serviços não acarretarão ônus financeiro para o Governo do Distrito Federal (GDF).

O tempo de utilização dos equipamentos e a tarifa a ser cobrada serão definidas pelas empresas contratadas e encaminhadas à Semob para conhecimento e aprovação. Após a definição das empresas participantes, fica estabelecido o prazo de 30 dias corridos, a partir da assinatura do contrato, para que iniciem a prestação do serviço nos termos das propostas apresentadas.

O funcionário público Lucas do Prado já usou o sistema de locomoção individual compartilhado e se diz favorável à volta do serviço. “É bom para a mobilidade urbana e para o lazer com a família. Além de ajudar na saúde, ainda ajuda a desafogar o trânsito. Pedalar é sempre muito bom”, opina.

O bombeiro militar César Augusto Ribeiro também aprova a volta do sistema. “Já deixei o meu carro na Torre de TV e fiz a retirada da bicicleta para dar um passeio no Parque da Cidade e fazer minha atividade física. É um meio de transporte sustentável e proporciona uma experiência bem positiva. Que bom que o serviço vai voltar”, comemora.

A Semob vai publicar, em setembro, o edital de licitação para a implantação de 534 paraciclos, suportes de bicicleta, espalhados nas regiões administrativas do DF. Os equipamentos serão colocados próximos aos locais de maior percurso de bicicletas e permitirão o estacionamento ordenado dos veículos. De acordo com o Plano de Mobilidade Ativa (PMA), o planejamento prevê 3 mil paraciclos para os próximos anos.