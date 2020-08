Solidariedade: voluntários distribuem marmitas a entidades do DF

CM Cibele Moreira

Projeto Marmita Solidária já distribuiu mais de 13 mil refeições à entidades sociais do DF e do Entorno - (foto: arquivo pessoal )

Percebendo a dificuldade que algumas entidades sociais têm para levar uma refeição balanceada para as famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente neste período de pandemia, um grupo de 20 voluntários tem se disponibilizado para produzir marmitas e distribuí-las às instituições do Distrito Federal e Entorno.

Em três meses de produção, ente maio e julho, o projeto Marmita Solidária — coordenado pela Loja Maçônica Alvorada nº 1 — entregou cerca de 13.306 marmitas a 18 entidades. Os alimentos são redistribuídos para famílias carentes e para pessoas em situação de rua.

Presidente da Loja Maçônica Alvorada nº 1, Cleiton Amaury da Cruz Dias explica que o intuito da ação é ofertar uma assistência para quem precisa. “A gente tem recebido retorno das instituições que relatam que as marmitas têm feito a diferença na vida dessas pessoas. Têm trazido acalanto para inúmeras famílias”, destaca.

Cleiton destaca ainda que há todo um cuidado para preparar as refeições. “Fazemos toda a higienização do espaço, seguimos as orientações de prevenção à covid-19, limitamos o número de pessoas na cozinha. Tudo para dar uma alimentação de qualidade”, afirma. De acordo com ele, o cardápio é preparado com acompanhamento nutricional.

A entrega das marmitas é feita sempre aos sábados. Além das marmitas, toda os alimentos perecíveis que não são utilizados para a preparação das refeições também são repassados às entidades. Por dia, são entregues aproximadamente 1.200 marmitas.

No entanto, para manter a produção o grupo precisa de doação de gêneros alimentícios que podem ser entregues na loja Maçônica Alvorada nº 1, situada na 3ª Avenida Área Especial 5 Módulo K, no Núcleo Bandeirante. Ou doação em dinheiro:

LOJA MAÇÔNICA ALVORADA Nº 1

Ag.: 0001

CC.: 10837514-8

Banco: 290 - PagSeguro Internet S/A

CNPJ nº 00.527.226/0001-45

A Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, localizada na 909 da Asa Norte, também abraçou a causa e se uniu na produção das marmitas.