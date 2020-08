Covid-19: DF registra mais 51 mortes e 1.592 casos nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal chegou a 141.762 casos confirmados e a 2.158 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Apenas nesta quarta-feira (19/8), a Secretaria de Saúde contabilizou 51 mortes pela doença e 1.592 diagnósticos. Ao todo, 122.752 pessoas estão recuperadas.



Das mortes computadas nesta quarta, apenas oito ocorreram nas últimas 24 horas. Entretanto, a Secretaria de Saúde anunciou que deixará de divulgar, diariamente, óbitos provocados pelo novo coronavírus que tenham acontecido em outras datas, mas que foram confirmados posteriormente.

Com 16.883 diagnosticados, Ceilândia continua como a região administrativa de maior incidência do novo coronavírus. Em seguida, está o Plano Piloto, com 11.511 notificações da doença, e Taguatinga, que soma 10.830 contaminados.

Metodologia

A Secretaria de Saúde anunciou, nesta quarta-feira (19/8), que mudará a forma de apresentar os dados de mortes por covid-19 no Distrito Federal. A mudança visa evitar a "intranquilidade" da população, segundo o secretário da pasta, Francisco Araújo.

Atualmente, os boletins diários apresentam o total de mortes confirmadas nas 24 horas anteriores, ou seja, podem ter ocorrido em outras datas.