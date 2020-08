Adolescente arremessa drogas e celulares em presídio e é apreendido

CB Correio Braziliense

(foto: DPOE/Divulgação)

Policiais penais do Distrito Federal apreenderam um adolescente que arremessou um pacote dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O objeto continha 1,3 quilos de maconha, 50 gramas de cocaína, duas facas, cinco aparelhos celulares, uma serra, três ferramentos, vários carregadores e R$ 100, em espécie.

Após o ocorrido, os policiais penais conseguiram identificar o interno que receberia o pacote. Ambos foram conduzidos à Polícia Civil, onde responderão por tráfico de drogas.

Em maio, um crime semelhante aconteceu no CPP. Agentes penais flagraram suspeitos que tentavam arremessar drogas no presídio com uma linha. O objeto, porém, enganchou no muro e os policiais escutaram o barulho. Entretanto, quando chegaram no local, os criminosos haviam fugido.